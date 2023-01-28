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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 13:00

Какие льготы предлагают сотрудникам работодатели СЗФО и насколько планируют повысить зарплаты в 2023 году

Работодатели на Северо-Западе страны чаще других в России страхуют своих работников от несчастных случаев на работе. К таким выводам пришли эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав льготную политику местных компаний в начале 2023 года.

Работодатели на Северо-Западе страны чаще других в России страхуют своих работников от несчастных случаев на работе. К таким выводам пришли эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав льготную политику местных компаний в начале 2023 года.

Какие средства закладывают работодатели на оплату льгот работников, а также какие у них планы по индексации зарплат – в обзоре hh.ru.

Аналитика сервиса «Банк данных заработных плат» hh.ru в начале 2023 года показывает, что наибольшая доля льгот у компаний из Северо-Западного округа приходится на добровольное медицинское страхование (у 65% компаний есть такая опция в соцпакете). Чаще всего ДМС предлагают ИТ-компании, ретейл, финансовый сектор и строительные компании. На втором месте по популярности у местных компаний – корпоративная мобильная связь или её оплата (есть у 60% компаний в СЗФО). Чаще всего встречается в ИТ-секторе и телекоме, розничной торговле, а также у компаний из сферы перевозок и логистики. На третьем месте по доле предложений для работников – питание (оплата или компенсация), есть у каждой четвёртой компании в СЗФО (25%), а также страхование от несчастного случая на работе (также есть у 25% компаний в СЗФО). Причём, если питание как бонус чаще всего предлагают работникам в сфере ретейла, ресторанно-гостиничном бизнесе и строительстве, то страхование от несчастного случае, как правило, получают работники из нефтегазовой, строительной отрасли, а также производственные рабочие. Примечательно, что доля компаний, страхующих от несчастного случая в СЗФО самая высокая по стране: 25% против 12% по РФ. 

Реже всего компании СЗФО страхуют жизни работников (такая льгота есть лишь в 5% компаний), а также предоставляют корпоративный транспорт (5%).

Стоимость льгот по категориям персонала, в год на одного сотрудника:

Добровольное медицинское страхование

Высший менеджмент, руб.

12 780

Средний менеджмент, руб.

12 780

Рядовые сотрудники, офис, руб.

3 571

Мобильная связь

Высший менеджмент, руб.

12 000

Средний менеджмент, руб.

9 500

Рядовые сотрудники, офис, руб.

3 600

Питание

Высший менеджмент, руб.

65 000

Средний менеджмент, руб.

65 500

Рядовые сотрудники, офис, руб.

65 500

 

Кроме того, 41% компаний поднимут зарплаты сотрудникам в 2023 году – это стало известно благодаря опросу, проведенному службой исследований hh.ru, среди работодателей страны. В ещё 46% компаний всё решили оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить доходы работников. Ещё 10% работодателей пока не определились с тем, что делать с зарплатами (наглядно на диаграмме и в таблице).

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