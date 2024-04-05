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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.24 12:00

Какие льготы предоставляют своим работникам компании из регионов СЗФО в 2024 году

Аналитика сервиса «Банк данных заработных плат» hh.ru по итогам марта 2024 года показывает, внушительная доля льгот у компаний из регионов Северо-Запада приходится на добровольное медицинское страхование. Такая льгота есть сразу у 69% компаний. Причём по сравнению с прошлым годом доля компаний, указавших, что у них есть такая опция в соцпакете выросла на 5%.

Работодатели регионов СЗФО чаще других в России предлагают добровольное медицинское страхование (ДМС) своим сотрудникам. К таким выводам пришли эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав льготную политику местных компаний в начале 2024 года на основе данных сервиса «Банк данных зарплат» hh.ru. Какие средства закладывают работодатели на оплату льгот работников, а также какие у них планы по индексации зарплат – в обзоре hh.ru.

Аналитика сервиса «Банк данных заработных плат» hh.ru по итогам марта 2024 года показывает, внушительная доля льгот у компаний из регионов Северо-Запада приходится на добровольное медицинское страхование. Такая льгота есть сразу у 69% компаний. Причём по сравнению с прошлым годом доля компаний, указавших, что у них есть такая опция в соцпакете выросла на 5%.

В разрезе отраслей чаще всего ДМС предлагают ИТ-компании, ретейл, финансовый сектор и строительные компании. Если же сравнивать с общероссийским трендом, то аналитика показывает, что работодатели СЗФО чаще предлагают ДМС своим работникам, чем компании из других регионов: 69% против 66% в целом по РФ.

Также довольно распространённая мера поддержки работников на Северо-Западе – корпоративная мобильная связь или её оплата (есть у 76% компаний). Чаще всего встречается в ИТ-секторе и телекоме, розничной торговле, а также у компаний из сферы перевозок и логистики.

На третьем месте по доле предложений для работников – питание (оплата или компенсация), есть у каждой пятой компании в СЗФО (19%). Чаще всего такой бонус предлагают работникам в сфере ретейла, ресторанно-гостиничном бизнесе и строительстве. У каждой шестой компании (15%) есть компенсация спорта или оплата фитнеса для работников. Реже всего местные компании страхуют жизни работников (такая льгота есть лишь в 7% компаний) (наглядно на диаграмме).

Предоставили работодатели также и информацию о том, какие средства они закладывают на данные льготы на рядового сотрудника. Так, больше всего компании тратят средств на доставку сотрудников до работы – порядка 40 тысяч рублей на год на одного работника. Ещё около 20 тысяч уходит на оплату спорта или фитнеса для работников. На ДМС в год работодатели СЗФО сейчас затрачивают около 3,5 тысячи рублей на одного рядового работника. А на питание – 5 тысяч рублей. 

Стоимость льгот для рядового сотрудника в СЗФО, в год на одного сотрудника, по данным сервиса «Банк данных зарплат» hh.ru, 2024:

Вид льготы

Стоимость для компании

Доставка сотрудников от/до места работы

40 000 ₽

Спорт

20 000 ₽

Питание

5 000 ₽

Мобильная связь

4 800 ₽

ДМС

3 571 ₽

Страхование от несчастного случая

2 000 ₽

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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