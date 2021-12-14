Какие навыки помогут найти хорошую работу в будущем?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснила их мнение, какие навыки будут востребованы в будущем для успешного трудоустройства?

Каждый второй (51%) опрошенный в регионах СЗФО считает, что навык анализа информации и принятия решений будет одним из главных в будущем в вопросе успешного трудоустройства. На втором месте (49%) по популярности, по мнению местных жителей, цифровая грамотность. На третьем месте с 46% стоят сразу два навыка для комфортной жизни и работы в будущем – стрессоустойчивость и ориентация на результат. Примечательно, что лидерство ушло в конец списка и набрало лишь 23% ответов.

Интересно, что навык «ориентация на результат» оказался более важен для старшего поколения (от 45 лет и старше) в отличие от молодых респондентов (от 18 до 24 лет). А вот финансовую и коммуникативную грамотность чаще выбирали именно молодые специалисты от 18 до 34 лет в отличие от старшего поколения.

Женщины, участвовавшие в опросе чаще мужчин, выбирали стрессоустойчивость как наиболее важный навык (46% против 39%), а также инновационность (44% против 39%) и эмоциональный интеллект (34% против 27%). А вот мужчины верят в навык «адаптивность и гибкость» больше, чем опрошенные женщины.