Какие объекты благоустройства нужны Мурманску – северян приглашают пройти опрос

Региональный Минград совместно с Центром городского развития Мурманской области проводит опрос по теме благоустройства. Его задача – собрать предложения горожан, проанализировать, на их базе разработать проекты и дополнить ими план мероприятий «Наш Мурманск» на 2023 и последующие годы.

«План мероприятий «Наш Мурманск» – наше общее дело, именно поэтому мы приглашаем к диалогу всех жителей столицы Кольского Заполярья. Идеи северян по преображению уличного пространства могут стать базой для создания и воплощения современных, практичных и ярких проектов. И чем больше будет предложений, тем лучше. Это даст нам возможность сделать более точный анализ потребностей горожан», – прокомментировала вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В аннотации к опросу приведены примеры проектов, которые уже реализованы в сфере создания комфортной городской среды или запланированы к реализации. Предложить можно не только конкретный объект, но и территорию в областном центре, которая нуждается в благоустройстве.

Опрос проводится в яндекс-форме по ссылке. Он будет активен до 25 августа, при необходимости может быть продлён.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, план мероприятий «Наш Мурманск» – это комплексная программа развития и благоустройства областного центра, рассчитанная на реализацию до 2025 года, которая входит в народную стратегию «На Севере – жить. 2030», созданную по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий жителей региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/