Какие популярные имена у юных северян?

Как отмечает Мурманскстат, рождение ребёнка — светлое и радостное событие в семье. Выбор имени для него — важный шаг, отражающий семейные ценности, культурные традиции и модные тенденции. Имя становится частью личности человека и сопровождает его всю жизнь.

Согласно данным реестра ЗАГС на 21 мая текущего года, чаще всего северяне называли сыновей Михаилом, Романом и Александром, а дочерей – Марией, Софией и Анной. Эти имена не случайно остаются любимыми у многих поколений: они сочетают в себе классическую красоту, глубокий смысл и гармоничное звучание.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457242393%2Fdf8b02295abee95503