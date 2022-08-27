Какие профессии будут самыми востребованными осенью и где будет проще всего найти работу? Прогноз рынка по версии hh.ru

В преддверии очередного делового сезона (сентябрь-октябрь) компании по всей стране уже начали набор персонала в сфере фитнеса (+3,8% новых вакансий) и салонов красоты, в автобизнесе (+2,2%), в транспортном (+2%) и рабочем секторе (+2,5%), а также в области искусства и массмедиа (+2,5%). Бизнес готовится к активной работе осенью и все больше ищет, и нанимает административный (+2,6%) и домашний персонал (+4,3%), специалистов из сферы продаж (+2%) продавцов, кассиров, менеджеров по работе с клиентами, администраторов торговых залов и т.п. (наглядно на диаграмме).

Динамика вакансий по итогам августа показывает традиционный и сезонный рост спроса на ряд профессий со стороны работодателей. Так, к осени, как правило, у работодателей по всей стране увеличивается спрос на работников сферы науки и образования, а также репетиторов и воспитателей: +5,6% новых вакансий за последнюю неделю по всей России. Эксперты hh.ru подготовили обзор в каких ещё сферах может вырасти потребность в работниках.

В преддверии очередного делового сезона (сентябрь-октябрь) компании по всей стране уже начали набор персонала в сфере фитнеса (+3,8% новых вакансий) и салонов красоты, в автобизнесе (+2,2%), в транспортном (+2%) и рабочем секторе (+2,5%), а также в области искусства и массмедиа (+2,5%). Бизнес готовится к активной работе осенью и все больше ищет, и нанимает административный (+2,6%) и домашний персонал (+4,3%), специалистов из сферы продаж (+2%) продавцов, кассиров, менеджеров по работе с клиентами, администраторов торговых залов и т.п. (наглядно на диаграмме).

Также на фоне всё возрастающей заболеваемости в целом по стране и в особенности в крупных городах, у работодателей уже начала расти потребность в лечащих врачах и младшем медперсонале. Так, если в середине августа спрос на этих специалистов за неделю составил +0,2%, то на последней недели августа уже +2,3% новых вакансий. Есть вероятность, что уже к началу сентября потребность в медиках и фармацевтах может стать более выраженной и острой.

«Ещё одна категория работников, на которых после февральских событий все более выраженно растёт спрос – это сервисные инженеры. Данную тенденцию подтверждает и динамика вакансий. Так, по итогам августа российские работодатели разместили более 1600 новых вакансий для сервисников. Это на 38% больше, чем в июле. Причем спрос на этих специалистов достаточно выражен у компаний из самых разных отраслей: так, 23% вакансий для сервисных инженеров разместили работодатели из отрасли «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», ещё 16% рабочих предложений приходится на ИТ-сектор, 13% - на компании из области приборостроения, 8% - на компании оказывающие услуги бизнесу, 6% вакансий для сервисников размещено в ретейле», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Соискатели видимо также решили предвосхитить спрос у работодателей и уже сейчас начали выходить на рынок труда. Отметим, что в предыдущие годы подобной соискательской активности на протяжение всего лета не наблюдалось. Люди обычно выходят на рынок труда более активно в сентябре. Сейчас же на протяжение всего лета россияне активно мониторили рынок и искали работу или подработку.

Так, увеличение числа активных резюме наиболее заметно за последнюю неделю среди медицинского персонала и врачей (+1,7%), в научно-образовательной сфере среди педагогов и репетиторов (+1,6%), в области административного персонала (+1,4%), активно выходят на рынок труда бухгалтеры (+1,2%), закупщики (+1% новых резюме по всей стране), юристы и ИТ-специалисты (+1% соискателей в каждой сфере).