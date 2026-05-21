Какие профессии стали самыми востребованными этой весной в Мурманской области и сколько им платят - рейтинг по версии hh.ru

В рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей Мурманской области этой весной попали курьеры, продавцы-консультанты, кассиры, а также разнорабочие. Суммарно на эти три профессии приходится почти каждое пятое предложение о работе за последний месяц.

Первое место в рейтинге самых популярных у работодателей профессий в Мурманской области заняли курьеры и почтальоны. Всего за последние 30 дней компании искали на hh.ru порядка 250 таких специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 96% и достигла 200100 рублей. На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. За последний месяц работодатели искали почти 200 таких сотрудников и предлагали зарплату 69 100 рублей. За год компании увеличили предлагаемый доход для этих работников на 7%.

Замыкают тройку лидеров по востребованности разнорабочие — работодателям за месяц потребовалось более 180 таких специалистов. Медианная зарплата в этой сфере достигла 121400 рублей, что на 62% выше прошлогодних показателей.

Также в топ-10 самых востребованных профессий в Мурманской области входят менеджеры по продажам и работе с клиентами (114 вакансий за месяц), повара, пекари и кондитеры (98), водители и экспедиторы (93), администраторы магазинов и торговых залов (90), бухгалтеры (86), электромонтажники (73), а также мерчандайзеры (71 вакансия).

«Среди наиболее востребованных специалистов сильнее всего за год выросли зарплаты у курьеров и почтальонов — со 102000 рублей до 200100 рублей (+96%). Также значительно выросли зарплатные предложения для разнорабочих: рост составил 62% — с 75000 рублей до 121400 рублей. На 33% увеличились зарплаты менеджеров по продажам и работе с клиентами — если в прошлом году работодатели готовы были платить таким сотрудникам 69800 рублей, то сейчас — уже 93000 рублей в месяц. Такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в сферах доставки, продаж и рабочего персонала», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Среди остальных специалистов из топ-10 наиболее заметно за год выросли зарплаты у администраторов магазинов и торговых залов — сразу на 30%. Так, работодатели в Мурманской области готовы платить таким специалистам в среднем 95600 рублей против 73800 рублей годом ранее. На 16% увеличились зарплатные предложения для бухгалтеров — до 83700 рублей. При этом у продавцов-консультантов и кассиров зарплаты выросли на 7% (до 69100 рублей), у поваров, пекарей и кондитеров — на 6% (до 75500 рублей), у водителей и экспедиторов — на 5% (до 95000 рублей), а у электромонтажников — на 1% (до 91000 рублей). При этом у мерчандайзеров предлагаемые зарплаты снизились на 39% — до 28 100 рублей.