Мурманская область вновь в тройке лидеров Северо-Запада по итогам весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотностиВ Мурманске пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.05.26 12:00

Какие профессии стали самыми востребованными этой весной в Мурманской области и сколько им платят - рейтинг по версии hh.ru

В рейтинг самых востребованных профессий по количеству вакансий от работодателей Мурманской области этой весной попали курьеры, продавцы-консультанты, кассиры, а также разнорабочие. Суммарно на эти три профессии приходится почти каждое пятое предложение о работе за последний месяц.

Первое место в рейтинге самых популярных у работодателей профессий в Мурманской области заняли курьеры и почтальоны. Всего за последние 30 дней компании искали на hh.ru порядка 250 таких специалистов. Медианная зарплата для них выросла на 96% и достигла 200100 рублей. На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. За последний месяц работодатели искали почти 200 таких сотрудников и предлагали зарплату 69 100 рублей. За год компании увеличили предлагаемый доход для этих работников на 7%.

Замыкают тройку лидеров по востребованности разнорабочие — работодателям за месяц потребовалось более 180 таких специалистов. Медианная зарплата в этой сфере достигла 121400 рублей, что на 62% выше прошлогодних показателей.

Также в топ-10 самых востребованных профессий в Мурманской области входят менеджеры по продажам и работе с клиентами (114 вакансий за месяц), повара, пекари и кондитеры (98), водители и экспедиторы (93), администраторы магазинов и торговых залов (90), бухгалтеры (86), электромонтажники (73), а также мерчандайзеры (71 вакансия).

«Среди наиболее востребованных специалистов сильнее всего за год выросли зарплаты у курьеров и почтальонов — со 102000 рублей до 200100 рублей (+96%). Также значительно выросли зарплатные предложения для разнорабочих: рост составил 62% — с 75000 рублей до 121400 рублей. На 33% увеличились зарплаты менеджеров по продажам и работе с клиентами — если в прошлом году работодатели готовы были платить таким сотрудникам 69800 рублей, то сейчас — уже 93000 рублей в месяц. Такая динамика говорит о высокой конкуренции работодателей за сотрудников в сферах доставки, продаж и рабочего персонала», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Среди остальных специалистов из топ-10 наиболее заметно за год выросли зарплаты у администраторов магазинов и торговых залов — сразу на 30%. Так, работодатели в Мурманской области готовы платить таким специалистам в среднем 95600 рублей против 73800 рублей годом ранее. На 16% увеличились зарплатные предложения для бухгалтеров — до 83700 рублей. При этом у продавцов-консультантов и кассиров зарплаты выросли на 7% (до 69100 рублей), у поваров, пекарей и кондитеров — на 6% (до 75500 рублей), у водителей и экспедиторов — на 5% (до 95000 рублей), а у электромонтажников — на 1% (до 91000 рублей). При этом у мерчандайзеров предлагаемые зарплаты снизились на 39% — до 28 100 рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:10«Без срока давности. Кавказ непокоренный». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Какие профессии стали самыми востребованными этой весной в Мурманской области и сколько им платят - рейтинг по версии hh.ru-PRO Валюту (16+)Доллар стабилен к евро и фунту, слабо дорожает к иене-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять