Какие профессии выбирают для своих детей мурманчане, а от каких попытаются отговорить в 2025 году

В ближайшее время выпускники выйдут на рынок труда и приступят к выбору нового жизненного пути. В связи с этим аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Мурманской области и выяснили, какие профессии выбрали бы они для своих детей, а от каких попытаются отговорить.

Ранее пресс-служба hh.ru сообщала, какую зарплату для своих детей пророчат работающие горожане. Между тем совсем скоро в школах начнутся выпускные экзамены и молодому поколению предстоит выбрать не только вуз или ссуз для поступления, но и будущую профессию. В преддверии начала «горячего» студенческого сезона, когда рынок труда наводнится новыми молодыми соискателями аналитики hh.ru выяснили, о каких профессиях для своих детей мечтают местные жители, а от каких постараются отговорить.

Исследование hh.ru показало, что самой популярной профессией, которую бы порекомендовали для изучения и освоения родители в этом году стала профессия ИТ-специалиста – за неё отдали свой голос более трети (39%) респондентов.

На втором месте по популярности и перспективности по мнению горожан оказалась профессия врача, её упомянули 24% местных жителей.

На третьем месте по популярности рекомендаций для школьников – профессия программиста и инженера (по 19%).

Также в десятку наиболее выгодных, по мнению родителей, вошли профессии веб-дизайнера (15%), юриста (10%), аналитика данных (10%), актера (8%), архитектора (8%) и гейм-дизайнера (8%).

Был составлен и антирейтинг профессий, от которых местные родители постараются отговорить своих детей-выпускников. И на первом месте – профессия блогера. Специальность набрала 35% негативных отзывов. На втором месте – профессия автомеханика (20%). Третье место - профессия няни, 16% местных респондентов по разным причинам заявили, что не будут рекомендовать своим детям связывать жизнь с этой специальностью. Также в антирейтинг попали профессия водителя (13%), агента по недвижимости (11%), мастера ногтевого сервиса (11%), полицейского (11%), бухгалтера (10%) и промоутера (10%).