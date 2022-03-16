Какие «пряники» обещают работодатели Мурманской области будущим работникам

За несколько недель марта работодатели Мурманской области успели опубликовать более 2000 вариантов трудоустройства. Повышенный спрос в области на данный момент на работников из сферы «Продажи, «Начало карьеры, студенты», «Рабочий персонал», «Строительство и недвижимость». Эксперты hh.ru Северо-Запад проанализировали вакансии Мурманской области и выяснили, как и чем работодатели привлекают соискателей на свои вакансии.

Один из самых распространенных бонусов для будущих сотрудников, который упоминается в вакансиях мурманских работодателей – это бесплатные обеды или компенсация питания работникам. Важно, что бесплатные обеды работодатели предлагают не только рабочим, которые обычно длительное время находятся на производстве, но и офисным работникам: бухгалтер, до 50 тысяч рублей на руки; менеджер проектов; ведущий специалист по охране окружающей среды, до 93 тысяч рублей до вычета НДФЛ

Достаточно популярны в качестве бонусов от работодателей занятия спортом и компенсация расходов для работников, посещающих спортзал. Как правило, подобные бонусы можно встретить в вакансиях строительной сферы (электросварщик, от 50 тысяч рублей до вычета НДФЛ), в области управления персоналом (инспектор по кадрам, от 45 тысяч рублей на руки) и в сфере «Рабочий персонал» (специалист по эксплуатации систем связи, от 47 тысяч рублей до вычета НДФЛ).

Также работодатели часто предлагают скидки на продукцию. Такие предложения можно найти в самых разных сферах и профессиях: товаровед, от 60 до 80 тысяч рублей до вычета НДФЛ; заместитель управляющего розничной сетью, от 50 тысяч рублей до вычета НДФЛ; продавец-консультант ювелирных изделий, от 40 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Чаще всего такой бонус предлагают компании из сферы ритейла.

Не менее распространенная льгота со стороны компаний – санаторный отдых. Чаще всего подобный бонус можно встретить в вакансиях промышленных, нефтегазовых, строительных компаний и госсектора: электромонтер по ремонту электрооборудования, до 65 тысяч рублей до вычета НДФЛ; оператор связи, до тысяч рублей до вычета НДФЛ; помощник машиниста электровоза, от 32 до 45 тысяч рублей до вычета НДФЛ. С начала марта мурманские работодатели разместили порядка 20 вакансий с подобным бонусом для работников.

Не самый распространенный вид бонуса, но который очень многие жители Мурманской области хотели бы иметь в доступе (порядка 25% опрошенных мурманчан по данным hh.ru) – бонус ДМС и доступ к телемедицине. С начала марта в 300 вакансий есть подобная льгота для сотрудников: старший менеджер по обслуживанию, от 55700 рублей до вычета НДФЛ; бухгалтер, от 55 000 руб. на руки; руководитель отдела продаж, от 80 тысяч рублей на руки.

Бесплатное или оплачиваемое обучение, а также наставничество на время стажировки есть в вакансиях местных работодателей: электромонтер, от 61 тысяч рублей до вычета НДФЛ; фасовщик специй, от 37 тысяч рублей до вычета НДФЛ; водитель погрузчика, от 72 до 110 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Ряд работодателей также предлагают работу рядом с домом и чаще всего такой бонус встречается в сфере продаж: сборщик-комплектовщик, от 50 до 100 тысяч рублей на руки; продавец-кассир, от 50 тысяч рублей до вычета НДФЛ, старший продавец, до 39471 рубля до вычета НДФЛ.

Другие компании в борьбе за персонал готовы предлагать корпоративную мобильную связь: офис-менеджер, от 31 тысяч рублей до вычета НДФЛ; инженер по базовым станциям, от 50 тысяч рублей на руки; руководитель строительства.

Многие компании обещают будущим сотрудникам доставку до места работы служебным транспортом: ведущий инженер по горным работам; менеджер по качеству, от 51300 до 65 тысяч рублей до вычета НДФЛ; стропальщик 4 разряда, от 52600 рублей. на руки.