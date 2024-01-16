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Мурманская область. Арктика (16+)16.01.24 12:00

Какие работники будут востребованы в 2024 году и кого уже ищут мурманские работодатели?

Эксперты hh.ru проанализировали потребности бизнеса в начале 2024 года и выяснили, каких специалистов чаще всего сейчас ищут компании, а также какие профессии будут в топе на протяжение года.

Нужны здесь и сейчас

За последние 30 дней местные работодатели разместили более 5,3 тысячи вакансий. Что на 32% больше, чем в прошлом году. По числу объявлений о работе и спросу лидируют рабочие (более 1,6 тысячи, или 24% вакансий от всего объема за месяц). На втором месте по спросу и востребованности у бизнеса – специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию (более 1,2 тысячи новых вакансий). На третьем месте у местных работодателей – производственники причем как инженерные, так и рабочие кадры (более 800 новых предложений о работе). Также в регионе растёт потребность в строителях – более 700 новых вакансий за месяц, что на 84% больше, чем в прошлом году. Также по сравнению с прошлым годом на 88% выросла потребность в работниках сферы туризма и общепита.

Годовые потребности

Мурманская область – регион, в котором активно развиваются сразу несколько кластеров, которым всегда будут необходимы работники и специалисты.

К таким кластерам в первую очередь относится промышленность, в том числе тяжёлое машиностроение. Это значит, в 2024 году в регионе всё также будут востребованы как представители рабочих профессий (токари, сварщики, монтажники, наладчики), так и специалисты-инженеры.

Также регион активно развивает туристическую сферу, потому всё также в топе по спросу у бизнеса будут держаться как работники для horeca (официанты, администраторы, кухонные персонал и повара), а также специалисты, разбирающиеся в туристической сфере (менеджеры по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, эксперты по туризму, гиды).

Между тем для поддержания и развития основных структур (ЖКХ, медицина, образование, логистика) работодателям потребуются тоже новые работники (дворники, уборщики, механизаторы, сантехники, врачи, фельдшеры, преподаватели, водители, машинисты, курьеры и др.).

Во что «инвестировать» соискателям в 2024 году

•        Развитие кроссфункциональности.

•        Коммуникации, переговоры, управление командами онлайн.

•        Формирование сообществ, нетворкинг.

•        Саморазвитие, работа с внутренними ограничениями.

•        Управление VQ, Life-long learning.

•        Творчество, креатив, юмор.

Комментарии

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