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Мурманская область. Арктика (16+)01.01.23 11:00

Какие региональные законы вступают в силу с 1 января 2023 года

В уходящем году Мурманская областная Дума приняла 11 законов, которые вступят в силу в первый день нового года.

Опекуны (попечители) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут получать:

- ежемесячную выплату на содержание подопечного в размере величины прожиточного минимума ребенка, установленного в Мурманской области;

- ежегодную выплату на оздоровительные мероприятия подопечного в размере 24000 рублей.

Расширяются возможности обеспечения жильём для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необеспеченные жильем сироты смогут получить жилищный сертификат для приобретения жилого помещения в собственность на территории Мурманской области. Муниципалитеты получат право приобретения жилья для сирот не только путем заключения договора купли-продажи готового жилья, но и путем приобретения квартир у застройщика в строящихся домах. Для всех муниципальных образований области установлена единая норма предоставления жилья сиротам – 33 кв. метров на одного человека.

Для нуждающихся семей с детьми с 1 января 2023 года создается единая система государственной поддержки от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вводится на всей территории Российской Федерации. Региональным законом установлены условия, размер и порядок предоставления на территории Мурманской области этого пособия. Данное пособие предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, и будет составлять 50%, 75% или 100% региональной величины прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. Право на ежемесячное пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

Многодетные семьи, утратившие этот статус, смогут воспользоваться правом на получение денежной выплаты взамен ранее полученного земельного участка, не обеспеченного объектами инженерной инфраструктуры.

Большой блок законов посвящен дополнительным мерам социальной поддержки медиков и привлечению медицинских кадров в регион:

– увеличивается размер выплат врачам до 1,5 млн рублей, трудоустраивающимся с 1 января 2023 года в Заполярный, Кандалакшу, Ковдор и Оленегорск;

– размер ежемесячных стипендий студентам и ординаторам, получающим высшее медицинское и фармацевтическое образования по целевому обучению, составит 3000 рублей, а при условии сдачи промежуточной аттестации на оценки «отлично» и (или) «хорошо» – 6000 рублей, ординаторам – 10000 рублей;

– проезд к месту прохождения практики в Мурманской области и обратно к месту обучения за пределами региона, а также расходы за аренду жилого помещения на время прохождения практической подготовки в Мурманской области будут компенсированы студентам-медикам из областного бюджета;

– отдельные категории медицинских работников областных медицинских организаций также смогут получать компенсацию за аренду жилого помещения за счет средств областного бюджета.

Северяне, относящиеся к категории детей Великой Отечественной войны, т.е. граждане России, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, проживающие на территории Мурманской области, с 1 января 2023 года получают право на все виды бесплатной юридической помощи.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26845/

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