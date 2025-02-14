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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.25 12:00

Какие сферы оказались самыми инклюзивными и какую зарплату предлагают инвалидам в Мурманской области

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и составили рейтинг профессиональных сфер, где есть больше всего вариантов работы для соискателей с инвалидностью, а также рейтинг сфер, где за год существенно выросла доля инклюзивных вакансий.

Рынок труда Мурманской области на фоне общемировых трендов об инклюзивности и кадрового голода постепенно расширяет свои границы и становится более доступным для соискателей с инвалидностью. Так, доля вакансий, доступных инвалидам (по условиям труда и требованиям работодателей), достигла сейчас в регионе 5% от всего объёма новых рабочих мест или более 200 вакансий за последний месяц. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для инвалидов в Мурманской области тоже выросла: с 40 тысяч до 49,9 тысячи рублей (прирост на 25%).

В начале 2025 года наиболее открытой (по доле новых рабочих мест) в Мурманской области оказалась сфера логистики и перевозок – на эту область приходится 36% инклюзивных предложений о работе. На втором месте в рейтинге по объёму вакансий для инвалидов – сфера продаж и клиентского обслуживания (26% вакансий от всего объёма), на третьем – сфера обслуживающего персонала и, что примечательно, область рабочих профессий (по 22%). Ещё 15% инклюзивных вакансий в регионе сосредоточено в сфере административного персонала. На пятом месте по инклюзивности и возможности найти работу в регионе оказались финансовый сектор и розница (по 11% вакансий).

При этом по сравнению с началом 2024 годом нарастили объём вакансий, доступных для инвалидов, частично и другие сферы. Так, лидером по приросту доступных вакансий в Мурманской области стал транспортный сектор – здесь работодатели стали в 2,6 раза чаще размещать инклюзивные вакансии. На втором месте по приросту открытости для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) оказалась сфера управления персоналом (+200%), на третьем – сфера рабочего персонала, здесь число вакансий для инвалидов выросло за год на 193%. Кроме того, на 173% чаще стали размещать вакансии для инвалидов в сфере административного персонала, на 132% – в сфере обслуживающего персонала, на 100% – в сфере науки и образования.

«Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва каждого региона и в том числе Мурманской области. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. В начале 2025 года компании продолжают активно наращивать число вакансий, доступных для людей с ограниченными возможностями. В целом по России и спрос, и медиана предлагаемой зарплаты выросли: более 41 тысячи вакансий только за январь против 28 тысяч в тот же период 2024 года (+47%), зарплата по России в целом в вакансиях для людей с ОВЗ выросла с 71 тысячи рулей. до 74,5 тысячи рублей (+5%). В Мурманской области зарплатная динамика тоже позитивная: рост на 25% за год. Это вызвано как развитием программ инклюзии, укоренением удаленного формата работы, так и общим дефицитом кадров. Сегодня в компаниях из всех отраслей экономики и бизнеса можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, разница лишь в количестве таких вакансий – от сотни до десятков тысяч.

При этом, конечно, ещё остаются барьеры. Так, согласно нашим исследованиям, по мнению 47% работодателей, опрошенных hh.ru, основной минус приёма на работу людей с инвалидностью является необходимость оборудования специальных рабочих мест – именно этим, в том числе, объясняется достаточно высокая доля полной удаленки в вакансиях для людей с ОВЗ. Также более трети считают, что с увольнением таких сотрудников будет много сложностей, 28% опасались, что проблемы со здоровьем будут мешать трудовому процессу и 24% – что таких сотрудников сложнее адаптировать в коллективе», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

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