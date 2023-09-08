Какие специалисты наиболее востребованы этой осенью в Мурманской области?

Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий Мурманской области в сентябре занимают продавцы-консультанты: для них открыто 12% (более 600 вакансий за месяц) от всего объёма новых рабочих мест. В целом данная категория работников ежемесячно становится самой популярной у работодателей и всегда возглавляет рейтинг.

Эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали более 5000 актуальных вакансий, которые разместили мурманские работодатели за последний месяц, и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы у местного бизнеса этой осенью.

Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий Мурманской области в сентябре занимают продавцы-консультанты: для них открыто 12% (более 600 вакансий за месяц) от всего объёма новых рабочих мест. В целом данная категория работников ежемесячно становится самой популярной у работодателей и всегда возглавляет рейтинг.

На втором месте по спросу по местного бизнеса – менеджеры по продажам (компаниям требуется более 300 специалистов этих профессий). На третьем месте по спросу в сентябре в регионе оказались водители (4% или более 200 рабочих мест в этом месяце).

Кроме того, в лидерах по спросу у мурманских работодателей оказались врачи (3% вакансий). Также востребованы повара (3%), разнорабочие (3%), машинисты (2%), бухгалтеры (2%), операторы call-центра (2%), электромонтажники (2%), администраторы (2%), слесари (2%), администраторы, курьеры, сервисные инженеры (наглядно на диаграмме 1).

Среди специалистов, для которых сегодня в Мурманской области открыто меньше всего вакансий, оказались кладовщики, заведующие магазинами и инженеры ПТО.

Но самые востребованные — не всегда значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов-консультантов в Мурманской области составляет 53000₽. Средняя зарплата в вакансиях для врачей – 75000 ₽, по России – 80000 ₽. Зарплата в вакансиях для специалистов по набору персонала в Мурманской области – 63793 ₽, по России – 57471 ₽. Поварам в регионе предлагают 66666₽, по России – 60000₽. Самые высокие зарплаты в регионе сейчас предлагают программистам – порядка 137000₽ и инженерам ПТО - до 103000₽.

А самые низкие зарплаты в рейтинге востребованных специалистов региона сейчас у учителей (порядка 46000₽) (наглядно на диаграмме 2).