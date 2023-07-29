Какие законы вступают в силу в августе

Появится третья национальная валюта; новая форма повестки; лётчики, шахтёры и работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, а конфискованные у коррупционеров квартиры начнут продавать на аукционах.

1 августа. В России появится третья национальная валюта

Цифровые рубли можно будет использовать в сделках, наследовать и применять при разделе имущества. Такой пакет законов вступает в силу 1 августа.

Цифровой рубль представляет собой разновидность безналичных денежных средств. Технологически это уникальные, созданные с помощью технологии блокчейн электронные монеты, которые находятся на цифровых кошельках клиентов на платформе.

Статус эмитента цифрового рубля и оператора соответствующей платформы закреплен за ЦБ. На указанной платформе будет доступно открытие цифровых кошельков как для физических, так и для юридических лиц. При этом доступ к средствам можно будет получить через приложение любого банка. Курс цифрового рубля всегда будет равен курсу традиционных форм российской валюты.

Цифровой рубль можно будет использовать для осуществления переводов, а также для оплаты товаров и услуг. Его также можно будет дарить и оставлять в качестве наследства.

1 августа. Пенсии повысят работающим пенсионерам, а также лётчикам и шахтёрам

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров пересчитают. Прибавку получат пожилые люди, которые трудились в прошлом году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему.

Пенсии увеличат авоматически, исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. При этом сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем году, и от суммы взносов.

Кроме того, ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

С 1 августа корректировку произведут, если обращение за назначением (перерасчётом размера) и выплатой (возобновлением выплаты) надбавки к пенсии, а также изменение суммы взносов, влекущее перерасчёт, произошли в период с 1 апреля по 30 июня.

1 августа. Повестки о мобилизации изменятся

Новую форму повестки своим постановлением утвердил кабмин, она действует с 1 августа. Извещения для мобилизованных будут схожи с теми, что приходят срочникам. Отличие в шапке документа: там укажут конкретную дату и время, в которое необходимо прибыть в военкомат, а также номер указа президента об объявлении мобилизации. Уведомление продублируют в электронной повестке, которая находится в едином реестре и личном кабинете на портале госуслуг.

Тех, кто проигнорирует повестку и не явится в военкомат, ждут ограничения: запрет на использование транспортных средств, на оформление кредитов и регистрацию сделок с недвижимостью. Также нельзя будет оформить ИП.

Единый реестр планируют запустить с 1 октября — даты начала осеннего призыва.

4 августа. Родственникам некоторых прокуроров оплатят проезд к месту отдыха

Стоимость проезда к месту отдыха на территории России и обратно один раз в год оплатят одному из членов семьи прокурорского работника, проходящего службу в районах Крайнего Севера. Такой закон вступает в силу 4 августа.

Аналогичные льготы получат родственники прокуроров из местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, например Уральского, Сибирского или Дальневосточного федеральных округов.

Новые нормы позволят устранить неравенство между объемом социальных гарантий, предоставляемых родственникам работников прокуратуры и, например, членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

4 августа. Суды смогут рассылать требования по административным делам онлайн

Суды смогут отправлять распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения онлайн. Такие поправки в Кодекс административного судопроизводства вступают в силу 4 августа.

Новые нормы позволят ускорить рассмотрение административных дел.

Перечень требований, которые можно включать в административное исковое заявление, дополнили требованиями о компенсации морального вреда.

Также нормы закона предполагают, что действия, не связанные с оказанием лицу квалифицированной юридической помощи по административному делу, могут осуществлять люди, имеющие для этого необходимую доверенность независимо от наличия у них статуса адвоката или высшего юридического образования, ученой степени по юридической специальности. В частности, речь идет о таких действиях, как получение судебных извещений, копий судебных актов, исполнительных документов, копирование материалов административного дела.

4 августа. Конфискованные у коррупционеров квартиры смогут продать на аукционе

Изъятую у коррупционеров дорогостоящую недвижимость можно будет продавать на аукционах. Такой закон вступает в силу 4 августа.

На аукцион будут выставлять жилье, рыночная стоимость которого превышает в два и более раза денежную сумму, определенную исходя из его общей площади, умноженной на среднюю цену квадратного метра жилого помещения в конкретном субъекте РФ.

В случае признания аукциона по жилью несостоявшимся в срок до трех месяцев будет проведен повторный аукцион со снижением цены на пять процентов. А если второй аукцион тоже провалится, то следующий будут проводить не ранее чем через шесть месяцев.

Сейчас в государственном фонде находится около 140 жилых объектов, которые были конфискованы из-за совершения правонарушений их собственниками, однако порядок и основания отчуждения такого имущества у государства прежде отсутствовали.

4 августа. Аудит отчётности ряда инвестсоветников станет необязательным

Аудит бухгалтерской отчетности инвестиционных советников, занимающихся только инвестконсультированием, станет необязательным. Такой закон вступает в силу 4 августа.

Инвестиционные советники — участники рынка ценных бумаг, которые имеют право консультировать частных инвесторов и несут за это ответственность. В частности, они помогают принять решение о покупке тех или иных ценных бумаг, прогнозируют вероятность доходности вложений. Стать инвестиционным советником может компания или индивидуальный предприниматель. Их официальный реестр ведет ЦБ.

При этом инвестсоветники не получают в собственность или на хранение имущество клиентов, к ним не предъявляют требование к достаточности капитала и, соответственно, их отчетность не представляет интереса для широкого круга субъектов гражданского оборота, уверены в Минфине.

Аудит сохранится только для тех советников, чья деятельность подлежит лицензированию. Речь идет о специалистах, работающих на рынке ценных бумаг или в кредитных организациях.

4 августа. Некоторым госслужащим повысят предельный возраст для работы

Предельный возраст пребывания на некоторых должностях гражданской службы продлят на пять лет. Такой закон вступает в силу 4 августа.

Речь идёт о специалистах, которые замещают должности категории «руководители» в аппарате законодательного органа региона. Сейчас предельный возраст такой работы на региональном уровне — 65 лет. Новым максимальным пределом станет планка в 70 лет.

Продлевать службу будут после согласования с председателем заксобрания такого субъекта.

4 августа. Пособников иноагентов накажут штрафами

Людей и организации, которые помогают иноагентам вести незаконную деятельность, будут штрафовать. Такой закон вступает в силу 4 августа.

За первое такое нарушение пособники иноагентов получат предписание Минюста. За невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений законодательства граждан будут штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч, должностных лиц — на 70—100 тысяч рублей. Также должностным лицам будет грозить дисквалификация на срок до двух лет. С юридических лиц будут взимать штрафы 200—300 тысяч рублей.

В этот же день вступает в силу закон, согласно которому органы публичной власти, организации всех форм собственности и их должностные лица, физлица независимо от их гражданства или отсутствия такового при осуществлении своей деятельности в России будут обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента.

4 августа. Регистрацию прав на недострои упростили

В России будет проще зарегистрировать право собственности на объекты незавершенного строительства. Такой закон вступает в силу 4 августа.

В частности, недострои можно будет оформить без подготовки технического плана на основании декларации об объекте недвижимости.

Документ касается проблемных объектов — недостроев, находящихся в федеральной или региональной собственности. Сейчас в их перечне 15 тысяч федеральных и 66 тысяч региональных объектов.

4 августа. «Движение Первых» откроет отделения в вузах

С 2023 года Владимир Путин поручил ежегодно перечислять более 21,35 миллиарда рублей Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи. Закон, сделавший организацию главным распорядителем полученных из бюджета средств, вступает в силу 4 августа.

Также организация сможет создавать первичные отделения в университетах, это позволит абитуриентам, которым ещё нет 18 лет, участвовать в работе движения, а студентам — становиться наставниками. Координировать работу таких отделений будет Минобрнауки. Кроме того, министерство обеспечит методическую и материально-техническую поддержку, в том числе в воспитании молодых людей, их профессиональной ориентации и организации досуга.

4 августа. Перевозку немаркированных электронных сигарет ограничат

Физлица смогут перевозить по территории России не более 200 немаркированных изделий с нагреваемым табаком или не более 50 миллилитров на человека продукции с никотиновой жидкостью. Такой закон вступает в силу 4 августа.

Аналогичные правила уже действуют для табака. Сегодня можно перевозить не более 200 немаркированных сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака общим весом не более 250 граммов на одного человека.

Дело в том, что в России никотиносодержащую продукцию маркируют, однако из-за отсутствия границ со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на внутренний рынок попадают более дешевые немаркированные товары.

4 августа. Гражданских служащих Минобороны оденут в шляпки и кашне

Министерство обороны обеспечит работников пунктов отбора на военную службу по контракту меховыми шапками и женскими шляпами, следует из вступающего в силу 4 августа приказа ведомства.

Работникам выдадут по одной шапке-ушанке, по два комплекта повседневных костюмов, а также демисезонные куртки, футболки, полуботинки, полусапоги, носки, перчатки, ремень и кашне. Женщины также получат повседневную шляпу и туфли. Дольше всего носить придется меховые шапки, куртки и ремень — пять лет. Три года должны служить перчатки и сапоги, а двух пар носок, считают в Минобороны, работникам должно хватить на год.

13 августа. Список жизненно необходимых лекарств расширили

В России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Такое распоряжение Правительства вступает в силу 13 августа.

Список пополнили новые лекарственные формы, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Например, для препарата «Глекапревир+Пибрентасвир» добавили гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяют в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Для обезболивающего препарата «Просидол» добавили форму подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта «Пирфенидон» — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Всего в этом списке более 800 медикаментов.

17 августа. Кораблям помогут морские навигационные пособия

В закон о навигационной деятельности включат новое понятие — «морские навигационные пособия».

Это, согласно вступающему в силу 17 августа закону, официальные издания для мореплавателей, содержащие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов, и иные документы, необходимые для планирования и отображения на карте маршрута следования судна, контроля местоположения судна в течение всего рейса.

Создавать и обновлять морские навигационные пособия будет Минобороны. Для этого разрешили использовать сведения единой электронной картографической основы, а также данные и материалы, содержащиеся в федеральном фонде пространственных данных. Пользоваться такими пособиями люди и компании смогут за вознаграждение, а госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» — бесплатно.

17 августа. Планировать морские походы будет проще

Минобороны будет составлять и обновлять официальные издания для мореплавателей с описанием маяков и огней, таблицами приливов и другими данными, так называемые морские навигационные пособия. Такие поправки в федеральный закон «О навигационной деятельности» вступают в силу 17 августа.

Указанные сведения нужны для планирования маршрута следования судна или контроля за его местонахождением в течение рейса.

Исключительные права на морские навигационные пособия в соответствии с нововведениями закрепят за Российской Федерацией. Пользоваться такими пособиями граждане и компании смогут за вознаграждение, а госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» — бесплатно.

24 августа. Риски аварий на опасных предприятиях-банкротах оценят по критериям

В России установят критерии оценки рисков техногенных и экологических катастроф и гибели людей на опасных предприятиях-банкротах. Такой закон вступает в силу 24 августа.

При банкротстве на предприятии назначают арбитражного управляющего. Критерии оценки риска катастрофы помогут ему решить, нужно ли тратить средства на предотвращение угроз, и обосновать правомерность таких расходов.

Среди критериев, которые предложил ввести кабмин, — нарушение норм безопасности в отношении персонала, повреждение объекта из-за некачественного технического обслуживания или несоблюдения температурного режима. Арбитражный управляющий должен будет вне очереди направлять средства на устранение таких угроз.

28 августа. Тюремный бунт обернётся для сидельцев дополнительными ограничениями

Режим особых условий в исправительных учреждениях смогут вводить в связи с карантином, захватом заложников и даже если осужденные массово отказываются есть. Такой закон вступает в силу 28 августа.

Особые условия могут вводиться и при наличии реальной угрозы вооруженного нападения, во время эпидемии, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В период действия такого режима отдельные права осужденных могут ограничивать. Им, в частности, могут запретить свидания, получение передач, прогулки, передвижение без конвоя, выезды за пределы исправительного учреждения. Ограничения могут коснуться переписки и телефонных разговоров, денежных переводов, просмотра телевизора, приобретения и хранения литературы и письменных принадлежностей. Какие именно ограничения и в каких случаях будут вводить, установит Федеральная служба исполнения наказаний.

29 августа. Миллионные переводы ИП проконтролируют

Росфинмониторинг определил сумму, при списании которой с банковского счета юрлица и индивидуального предпринимателя операция будет подлежать обязательному контролю. Приказ ведомства вступает в силу 29 августа.

Если компания переводит куда-либо больше пяти миллионов рублей, то транзакцию проверят на соответствие закону о противодействии легализации преступных доходов. Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны подавать кредитные организации.

Операции будут подлежать контролю при условии, что деньги отправляют получателю из группы высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций, а также если организация в течение года получала средства с единого казначейского счета.

31 августа. Судимых не пустят работать в такси

К пассажирским перевозкам запретили привлекать людей, судимых по ряду статей. Штатные таксисты должны предоставить своим работодателя справку об отсутствии судимости до 31 августа. В противном случае их могут уволить. Такие нормы предусматривает новый закон о такси.

Если выяснится, что водитель стал фигурантом дела по тяжким и особо тяжким статьям, включая убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм, то работодатель должен будет отстранить сотрудника от работы на весь период уголовного производства.

31 августа. Билеты в музеи будут выглядеть по-новому

Учреждения культуры смогут продавать билеты, абонементы и экскурсионные путевки на бланках строгой отчетности, утвержденных в 2008 году, до 31 августа. После этой даты организации исполнительских искусств и музеи должны продавать билеты нового вида.

Билет должен содержать наименование товара или услуги, фамилию, имя и отчество продавца-кассира, QR-код для проверки на подлинность, ссылку на официальный сайт Федеральной налоговой службы, ИНН продавца, дату и другие сведения.

31 августа. Медизделия и соки будут маркировать

Эксперимент по маркировке средствами идентификации медицинских изделий, воды для детского питания, безалкогольных напитков и соков, кресел-колясок, БАДов и антисептиков завершается 31 августа. После этой даты цифровая маркировка станет обязательной.

Оперативное внедрение маркировки позволит максимально быстро начать очищать рынки от контрафакта и фальсификата, защитит граждан от небезопасной продукции, считают в кабмине. Государству маркировка товаров даст дополнительные возможности управления, а легальный бизнес сможет нарастить выручку и прибыль за счет увеличения объемов продаж после ухода с рынка подделок.

«Парламентская газета» (https://www.pnp.ru/economics/kakie-zakony-vstupayut-v-silu-v-avguste.html)