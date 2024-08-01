Какие законы вступают в силу в августе 2024 года

Пенсии работающим пенсионерам пересчитают, а судебную экспертизу начнут проводить по предоплате.

1 августа. У работающих пенсионеров ожидается прибавка к пенсии

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров пересчитают. Прибавку получат пожилые люди, которые трудились в прошлом году и за которых работодатель платил страховые взносы в пенсионную систему.

Пенсии увеличат автоматически, исходя из той суммы, которая в прошлом году поступила в пенсионную систему. Право на перерасчёт возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. При этом сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем году, и от суммы взносов.

Кроме того, ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Она им положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

С 1 августа корректировку произведут, если обращение за назначением (перерасчетом размера) и выплатой (возобновлением выплаты) надбавки к пенсии, а также изменение суммы взносов, влекущее перерасчет, произошли в период с 1 апреля по 30 июня.

1 августа. Перевозки грузов оформят по-новому

С 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года пройдёт эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов. Такое постановление правительства вступает в силу 1 августа.

Среди его целей — внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также апробация технологии выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна». В ходе эксперимента также будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков и отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков.

Участниками эксперимента, который пройдёт на добровольной основе, станут грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов, а также органы исполнительной власти.

2 августа. Судебную экспертизу будут проводить по предоплате

Суд будет выносить решение о проведении экспертизы по ходатайству заявителя только после внесения им средств на спецсчёт. Такие нормы закона вступают в силу 2 августа.

Если претендент не произведёт оплату, судья сможет отклонить просьбу о назначении экспертизы. Причитающуюся сумму экспертам выплатят после судебного заседания, где исследовали заключение.

2 августа. Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании администрации

Представительный орган муниципалитета сможет участвовать в формировании местной администрации. Предполагающий это закон вступает в силу 2 августа.

В том числе местных депутатов смогут привлекать для утверждения или согласования назначения на должность заместителей главы администрации, а также руководителей ее отраслевых и территориальных органов.

Это право нужно будет закрепить в уставе муниципального образования. Также в уставе смогут определять формы и порядок такого участия.

2 августа. Продать активы банков-банкротов станет проще

Продажу активов банков-банкротов ускорят. Такой закон вступает в силу 2 августа.

Новые нормы позволят в ускоренном порядке одновременно завершить расчистку баланса, то есть продажу активов банков-банкротов, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Агентство по страхованию вкладов сможет до завершения конкурсного производства выкупить требования о привлечении к субсидиарной ответственности, которые подлежали продаже на торгах, но не были на них реализованы. Цена при этом — 50 процентов от начальной, указанной в сообщении о торгах.

2 августа. Отдельными участками недр разрешили пользоваться без аукциона

Некоторыми участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых разрешат пользоваться без проведения аукциона. Такой закон вступает в силу 2 августа.

Такое право получат субъекты естественной монополии в сфере транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по магистральным трубопроводам, осуществляющие выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту магистральных трубопроводов и их неотъемлемых технологических частей.

2 августа. ФАС будет строже контролировать гособоронзаказ

Федеральная антимонопольная служба получит больше полномочий для прекращения нарушений в сфере государственного оборонного заказа. Такой закон вступает в силу 2 августа.

В частности, ФАС сможет выдавать требования о прекращении нарушений законодательства в сфере гособоронзаказа, если предприятие не предоставило ей предложение о цене на продукцию и обоснование такой цены. Также требования будут предъявлять, если компания не дала информацию о затратах по исполненным контрактам.

Компании же получат возможность устранить нарушения до возбуждения дела об административном нарушении.

5 августа. Разговоры кредиторов и должников запишут

Вступают в силу нормы закона, регулирующие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками по электронной почте, на портале «Госуслуги» и с помощью автоматизированного электронного агента — программного обеспечения для отправки голосовых сообщений.

В частности, эти организации будут должны: иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации, вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи до истечения не менее 3 лет, записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые при взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, и хранить их не менее 3 лет.

5 августа. Правила назначения детского пособия уточнят

Кабмин уточнил правила назначения и выплаты единого пособия на ребёнка в возрасте до 17 лет. Назначать такой вид господдержки в некоторых случаях разрешили по месту временной регистрации или по месту фактического проживания заявителя, без предоставления документа, подтверждающего адрес места жительства.

Если раньше пособие назначалось в другом регионе, то специалисты должны выяснить, в частности, где заявитель отчисляет налог со своего дохода, получает пенсию или пособие по безработице, или где проживает ребенок-инвалид, за которым они ухаживают. Если окажется, что не в этом субъекте Федерации, заявителю придётся документально подтверждать место своего фактического жительства договором найма жилья, справкой о посещении ребёнком детского сада или школы в этом регионе.

Кроме того

1 августа. Кабмин своим постановлением предусмотрел возможность вносить изменения в планы проверок в связи с невозможностью провести контрольное мероприятие из-за обстоятельств непреодолимой силы.

1 августа. Доступ к подсистеме «Личный кабинет работодателя» единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» будут предоставлять с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

1 августа. Постановлением кабмина утверждён порядок определения коэффициента индексации средней по единой системе газоснабжения расчетной цены на природный горючий газ, поставляемый потребителям (кроме населения). Данный коэффициент будут размещать на сайте ФАС.

1 августа. Порядок совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями определит кабмин по согласованию с Банком России.

2 августа. К вопросам местного значения будет относиться учет личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах. Новые правила коснутся сельских поселений, муниципальных округов, городских округов и поселений.

2 августа. Образование и раздел земельного участка, предоставленного для комплексного развития территории, смогут осуществлять без утвержденного проекта межевания территории.

17 августа. Кабмин уточнил требования к отдельной промышленной продукции для отнесения ее к продукции, произведенной в России. Речь идет, в частности, о зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, косилках, дробилках для кормов, а также квадроциклах.

«Парламентская газета».