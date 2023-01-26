Какие зарплаты получали жители Мурманской области в январе – обзор hh.ru

Средняя зарплата местного жителя по итогам января 2023 года - чуть более 56000 рублей. Это на 5%, или 3000 рублей, больше, чем зарплата горожан в январе 2022 года. При этом по сравнению со среднероссийскими показателями доход жителей Мурманской области равен среднему доходу других россиян.

Эксперты hh.ru проанализировали более 160 тысяч вакансий, открытых с начала 2023 года в регионах Северо-Западного Федерального округа, и выяснили, в каком из них работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы, а также у представителей каких профессий в Мурманской области этой зимой зарплаты выросли сильнее всего.

Средняя зарплата местного жителя по итогам января 2023 года - чуть более 56000 рублей. Это на 5%, или 3000 рублей, больше, чем зарплата горожан в январе 2022 года. При этом по сравнению со среднероссийскими показателями доход жителей Мурманской области равен среднему доходу других россиян.

В Мурманской области за последний месяц наиболее высокие доходы можно найти в сфере консультирования (до 77900 рублей), в сфере добычи сырья (до 75100 рублей), а также в области топ-менеджмента (до 72000 рублей). При этом за год наибольший прирост в разрезе профессиональных сфер местного рынка труда зафиксирован в области страхования (+48% до 62300 рублей), в сфере консультирования (+33% до 77900 рублей), а также в области инсталляции и сервиса (+18% до 66600 рублей).

С другой стороны, наибольшее падение доходов за год зафиксированы в зарплатах у работников из сферы искусства и развлечения (-17% с 59700 до 49700 рублей), а также в сфере науки и образования (-9% на 2000 рублей).

В среднем по СЗФО работодатели предлагают на данный момент доход почти в 59000 рублей, по России порядка 56000 рублей. Лидером рейтинга по наибольшей медианной зарплате в СЗФО стал Санкт-Петербург – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила почти 65000 рублей. На втором месте среди регионов СЗФО по уровню зарплат – Ненецкий АО, где средняя предлагаемая зарплата составляет 60200 рублей. На третьем месте по уровню зарплатного предложения находится Мурманская область – 56500 рублей.

С другой стороны, есть также 6 регионов СЗФО, где средняя предлагаемая зарплата даже ниже, чем средняя по стране: Псковская, Новгородская, Калининградская, Архангельская, Ленинградская область, а также Карелия (наглядно на диаграмме).