Какие зарплаты предлагают в Мурманской области в начале 2025 года и продолжится ли «зарплатная гонка»?

Анализ рынка труда Мурманской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024-й, так и начали 2025 год.

Анализ регионального рынка труда показывает, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 72,6 тысячи рублей, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают в сфере топ-менеджмента (более 125 тысяч рублей), в секторе логистики и перевозок (117 тысяч), а также в сфере автобизнеса (112 тысяч). Высокодоходными являются в Мурманской области и сфера сельского хозяйства (103 тысячи), отрасль добычи сырья (103 тысячи), сфера рабочего персонала разного профиля (100 тысяч) и строительный сектор (100 тысяч).

Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+34 тысячи), курьеров, уборщиков и другого обслуживающего персонала (в среднем на 23 тысяч), инженеров-строителей и агентов по недвижимости (+20 тысяч) и у медиков с фармацевтами (+20 тысяч).

Профсфера 2024 2023 Динамика за год, руб. Высший и средний менеджмент 125 812 ₽ 108 582 ₽ 17 231 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 117 130 ₽ 97 807 ₽ 19 323 ₽ Автомобильный бизнес 111 936 ₽ 100 089 ₽ 11 846 ₽ Сельское хозяйство 103 365 ₽ 91 835 ₽ 11 530 ₽ Добыча сырья 102 772 ₽ 89 929 ₽ 12 843 ₽ Рабочий персонал 100 376 ₽ 84 868 ₽ 15 508 ₽ Строительство, недвижимость 100 000 ₽ 80 242 ₽ 19 758 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 99 966 ₽ 76 709 ₽ 23 257 ₽ Производство, сервисное обслуживание 98 479 ₽ 79 301 ₽ 19 177 ₽ Административный персонал 95 824 ₽ 61 675 ₽ 34 149 ₽ Медицина, фармацевтика 80 048 ₽ 60 470 ₽ 19 578 ₽ Информационные технологии 73 111 ₽ 68 652 ₽ 4 459 ₽ Маркетинг, реклама, PR 72 813 ₽ 66 238 ₽ 6 574 ₽ Управление персоналом, тренинги 70 979 ₽ 62 238 ₽ 8 742 ₽ Юристы 66 029 ₽ 61 615 ₽ 4 414 ₽ Финансы, бухгалтерия 65 359 ₽ 56 599 ₽ 8 761 ₽ Продажи, обслуживание клиентов 64 172 ₽ 56 347 ₽ 7 825 ₽ Розничная торговля 62 650 ₽ 53 592 ₽ 9 058 ₽ Наука, образование 60 734 ₽ 46 653 ₽ 14 081 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 60 650 ₽ 49 165 ₽ 11 484 ₽ Безопасность 60 000 ₽ 58 744 ₽ 1 256 ₽

Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025-го?

Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024 году. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Ещё 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений, по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%, а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%).

63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдёт увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Ещё 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить.