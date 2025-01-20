Какие зарплаты предлагают в Мурманской области в начале 2025 года и продолжится ли «зарплатная гонка»?
Анализ рынка труда Мурманской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024-й, так и начали 2025 год.
Анализ регионального рынка труда показывает, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 72,6 тысячи рублей, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают в сфере топ-менеджмента (более 125 тысяч рублей), в секторе логистики и перевозок (117 тысяч), а также в сфере автобизнеса (112 тысяч). Высокодоходными являются в Мурманской области и сфера сельского хозяйства (103 тысячи), отрасль добычи сырья (103 тысячи), сфера рабочего персонала разного профиля (100 тысяч) и строительный сектор (100 тысяч).
Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+34 тысячи), курьеров, уборщиков и другого обслуживающего персонала (в среднем на 23 тысяч), инженеров-строителей и агентов по недвижимости (+20 тысяч) и у медиков с фармацевтами (+20 тысяч).
|
Профсфера
|
2024
|
2023
|
Динамика за год, руб.
|
Высший и средний менеджмент
|
125 812 ₽
|
108 582 ₽
|
17 231 ₽
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
117 130 ₽
|
97 807 ₽
|
19 323 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
111 936 ₽
|
100 089 ₽
|
11 846 ₽
|
Сельское хозяйство
|
103 365 ₽
|
91 835 ₽
|
11 530 ₽
|
Добыча сырья
|
102 772 ₽
|
89 929 ₽
|
12 843 ₽
|
Рабочий персонал
|
100 376 ₽
|
84 868 ₽
|
15 508 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
100 000 ₽
|
80 242 ₽
|
19 758 ₽
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
99 966 ₽
|
76 709 ₽
|
23 257 ₽
|
Производство, сервисное обслуживание
|
98 479 ₽
|
79 301 ₽
|
19 177 ₽
|
Административный персонал
|
95 824 ₽
|
61 675 ₽
|
34 149 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
80 048 ₽
|
60 470 ₽
|
19 578 ₽
|
Информационные технологии
|
73 111 ₽
|
68 652 ₽
|
4 459 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
72 813 ₽
|
66 238 ₽
|
6 574 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
70 979 ₽
|
62 238 ₽
|
8 742 ₽
|
Юристы
|
66 029 ₽
|
61 615 ₽
|
4 414 ₽
|
Финансы, бухгалтерия
|
65 359 ₽
|
56 599 ₽
|
8 761 ₽
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
64 172 ₽
|
56 347 ₽
|
7 825 ₽
|
Розничная торговля
|
62 650 ₽
|
53 592 ₽
|
9 058 ₽
|
Наука, образование
|
60 734 ₽
|
46 653 ₽
|
14 081 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
60 650 ₽
|
49 165 ₽
|
11 484 ₽
|
Безопасность
|
60 000 ₽
|
58 744 ₽
|
1 256 ₽
Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025-го?
Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024 году. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Ещё 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.
«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений, по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.
Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.
В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%, а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%).
63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдёт увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Ещё 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить.