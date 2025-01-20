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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 12:00

Какие зарплаты предлагают в Мурманской области в начале 2025 года и продолжится ли «зарплатная гонка»?

Анализ рынка труда Мурманской области за последние 30 дней показывает, что жители региона достаточно активно как закончили 2024-й, так и начали 2025 год.

Анализ регионального рынка труда показывает, что на данный момент средняя зарплата местного жителя достигла 72,6 тысячи рублей, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее в середине зимы. Наибольший доход сейчас на рынке труда предлагают в сфере топ-менеджмента (более 125 тысяч рублей), в секторе логистики и перевозок (117 тысяч), а также в сфере автобизнеса (112 тысяч). Высокодоходными являются в Мурманской области и сфера сельского хозяйства (103 тысячи), отрасль добычи сырья (103 тысячи), сфера рабочего персонала разного профиля (100 тысяч) и строительный сектор (100 тысяч).

Сильнее всего за год доход взлетел у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+34 тысячи), курьеров, уборщиков и другого обслуживающего персонала (в среднем на 23 тысяч), инженеров-строителей и агентов по недвижимости (+20 тысяч) и у медиков с фармацевтами (+20 тысяч).

Профсфера

2024

2023

Динамика за год, руб.

 Высший и средний менеджмент

125 812 ₽

108 582 ₽

17 231 ₽

 Транспорт, логистика, перевозки

117 130 ₽

97 807 ₽

19 323 ₽

 Автомобильный бизнес

111 936 ₽

100 089 ₽

11 846 ₽

 Сельское хозяйство

103 365 ₽

91 835 ₽

11 530 ₽

 Добыча сырья

102 772 ₽

89 929 ₽

12 843 ₽

 Рабочий персонал

100 376 ₽

84 868 ₽

15 508 ₽

 Строительство, недвижимость

100 000 ₽

80 242 ₽

19 758 ₽

 Домашний, обслуживающий персонал

99 966 ₽

76 709 ₽

23 257 ₽

 Производство, сервисное обслуживание

98 479 ₽

79 301 ₽

19 177 ₽

 Административный персонал

95 824 ₽

61 675 ₽

34 149 ₽

 Медицина, фармацевтика

80 048 ₽

60 470 ₽

19 578 ₽

 Информационные технологии

73 111 ₽

68 652 ₽

4 459 ₽

 Маркетинг, реклама, PR

72 813 ₽

66 238 ₽

6 574 ₽

 Управление персоналом, тренинги

70 979 ₽

62 238 ₽

8 742 ₽

 Юристы

66 029 ₽

61 615 ₽

4 414 ₽

 Финансы, бухгалтерия

65 359 ₽

56 599 ₽

8 761 ₽

 Продажи, обслуживание клиентов

64 172 ₽

56 347 ₽

7 825 ₽

 Розничная торговля

62 650 ₽

53 592 ₽

9 058 ₽

 Наука, образование

60 734 ₽

46 653 ₽

14 081 ₽

 Туризм, гостиницы, рестораны

60 650 ₽

49 165 ₽

11 484 ₽

 Безопасность

60 000 ₽

58 744 ₽

1 256 ₽

 

Кто поднял зарплату своим работникам по итогам за 2024 год и продолжится зарплатная гонка в 2025-го?

Масштабное исследование hh.ru показало, что больше половины опрошенных компаний (58%) подняли сотрудникам оклады в 2024 году. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% – уменьшились. Ещё 3% респондентов затруднились ответить. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года, участие приняли 1362 целевых работодателя из разных регионов России. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

«Невероятная конкуренция за людей привела к рекордному росту зарплат. По данным Росстата, прирост номинальной (начисленной) зарплаты за январь-сентябрь 2024 года составил 18% к тому же периоду 2023 года. Прирост предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru – плюс 20%. Взрывной рост начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений – на одну вакансию приходилось 3,2-3,6 резюме. В 2024 году этот рост продолжился, но компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений, по сравнению с 2023 годом. Финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны денег, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, получать повышение в доходе будут исключительно ценные кадры (вне зависимости от должности и опыта)», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.

В отраслевом разрезе рост зарплат в 2024 году был наиболее характерен для HoReCa (68% компаний подняли уровень оплаты труда), добычи сырья (67%, а также тяжелой и легкой промышленности (по 66%).

63% опрошенных работодателей предполагают, что в 2025 году в их компании произойдёт увеличение окладов сотрудников: 42% считают, что рост будет в пределах официальной инфляции, 21% – исходя из реалий рынка и запросов работников/соискателей. Ещё 26% работодателей не планируют поднимать зарплаты в новом году, а 4% допускают снижение окладов. Остальные 6% затруднились ответить.

Комментарии

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