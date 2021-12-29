Каким был рынок труда в 2021 и что нас ждёт в 2022-ом: итоги года и прогнозы «SuperJob»

В 2021 году рынок труда столкнулся с острой нехваткой рабочей силы. Рекрутинговая активность бизнеса выше, чем в аналогичный период до коронавируса. Соискатели демонстрируют избирательность, игнорируя вакансии нестабильных отраслей. Конкуренция за кадры и инфляционные процессы привели к росту заработных плат. Пандемия напомнила работодателям, что люди — их главный ресурс.

Медицина: спрос на персонал уйдет в регионы

По данным «SuperJob», за год вакансий в сфере медицины в целом по РФ стало больше в 1,7 раза. Количество вакансий для врачей выросло вдвое, для среднего и младшего медицинского персонала — в 1,5 раза.

Динамика спроса на медицинский персонал находится в резонансе с COVID-волнами: число вакансий резко росло в июне и октябре. При этом количество резюме врачей за год почти не изменилось, а вот резюме на соискание позиций среднего и младшего медперсонала стало даже меньше.

Проблема нехватки квалифицированного медицинского персонала из-за ковида стала особенно острой. Клиники ищут способы справиться с ситуацией: в 2021 году мы наблюдаем прирост заработных плат на 12% для высшего медперсонала и 14% для фельдшеров, медицинских сестер и санитаров.

Вакансии врачей ежемесячно попадают в топ высокооплачиваемых. Наиболее высоко свои навыки и умения оценивают медики в возрасте 40-49 лет, удовлетворенность зарплатой растет.

Большинство врачей жалуется на переработки: в среднем трудятся на 40% больше времени, чем положено по нормам. В то же время именно сейчас многие медики ощущают возможность построить карьеру.

Ситуация на рынке труда в сфере медицины в 2021 году свидетельствует: мегаполисы уже оттянули на себя медицинские кадры из регионов, и это привело к тому, что ситуация с нехваткой врачей и среднего персонала на периферии складывается более остро. Спрос на медицинские кадры в 2022 году в регионах будет расти более высокими темпами, чем в столицах и городах-миллионниках, продолжится рост зарплатных предложений. Будут развиваться и телемедицинские сервисы: спрос на удаленные консультации врачей за время пандемии вырос.

IT: рекордный рост зарплат и острый спрос на квалифицированные кадры

Вакансий в сфере разработки ПО за год стало больше на 90%, а рост количества резюме был не столь значительным: +12% за год. Спрос на разработчиков остается высоким, и даже вчерашних выпускников вузов на старте профессиональной карьеры в IT ждут неплохие оклады. Наиболее востребованы сегодня разработчики, DevOps-инженеры, тестировщики ПО.

Годовой прирост заработных плат в сфере информационных технологий — рекордный за 14 лет наблюдений, он составил 23,3% (в номинальном выражении без учёта инфляции). За 2 года последних года, по расчетам «SuperJob», заработные платы в IT выросли в среднем на 38,5%, а у разработчиков и DevOps-инженеров — и того больше.

Разработчики ПО — одни из наиболее удовлетворенных своей зарплатой специалистов, и их заработку россияне откровенно завидуют. Причем наиболее высоко свои навыки и умения оценивают программисты в возрасте 30—39 лет. Разработчики уверенно чувствуют себя на рынке труда, так, например, каждый одиннадцатый из них считает, что работу можно менять хоть ежегодно, переходя из одного интересного проекта в другой.

В 2022 году IT-сфера сохранит высокий уровень спроса на квалифицированные кадры, в т.ч. из-за начавшейся в ковид ускоренной цифровизации торговли, образования и сервисов услуг. Темпы роста зарплатных предложений работодателей будут по-прежнему превышать инфляцию.

Информационная безопасность: спрос на специалистов продолжит расти

Спрос на специалистов по информационной безопасности за год показал бОльший рост, чем ожидалось в декабре 2020 г. Число вакансий выросло вдвое, зарплатные предложения — на 26%.

Опросы компаний показывают, что там, где информационной безопасности уделяли достаточное внимание и до пандемии, проблем с резкой цифровизацией и переходом на удаленку не возникло. В компаниях с не столь развитой IT-инфраструктурой система защиты информации была ослаблена, и работодателям предстоит продолжить с этим разбираться.

Фармацевтика: дальнейшее развитие онлайн- и офлайн-сегментов

Фармацевтика наращивает объемы производства и продаж. Вакансий в аптечном сегменте за год стало больше в 2,5 раза, в сфере фармацевтической промышленности — в 1,5 раза, в продвижении и сбыте — на 22%. В аптечном ритейле наиболее востребованы фармацевты-провизоры, заведующие аптек и сборщики заказов. В фармацевтической промышленности — ИТР и операторы производственных линий. В сфере продвижения и сбыта — менеджеры по продажам, медицинские представители и операторы call-центров. Зарплатные предложения по фармацевтической отрасли в целом выросли за год на 14%.

По прогнозам «SuperJob», в 2022 году фармацевтические компании продолжат наращивать онлайн-продажи, сохранится спрос на сборщиков заказов и складской персонал.

Строительство на распутье: автоматизация и создание привлекательных рабочих мест или массовый ввоз дешевых мигрантов

Закрытие границ со странами СНГ, традиционно поставлявшими низкоквалифицированную рабочую силу для строительства, изменил рынок труда в этой сфере: работодатели задумались о техническом перевооружении, увеличили заработную плату, стали предлагать более комфортные условия труда и проживания для рабочих.

Вакансий для квалифицированных рабочих в строительстве и эксплуатации недвижимости стало больше в 2 раза, для ИТР — на 90%, а резюме стало меньше на 12 и 5% соответственно.

Годовой прирост зарплатных предложений работодателей в строительстве составил 16,8%. Эксперты «SuperJob» отмечают, что заработные платы квалифицированных рабочих выросли еще более значительно: так, например, плиточникам сегодня предлагают доход на 40% больше, чем в прошлом году, монтажникам окон ПВХ — почти на 30% больше.

Начавшийся процесс возвращения в Россию трудовых мигрантов из стран СНГ не решил проблему нехватки персонала в строительстве и эксплуатации. Отрасль продолжает конкурировать за линейный персонал. И отечественные, и зарубежные рабочие кадры стремятся зарабатывать достойные деньги, иметь понятную систему мотивации, работать в условиях, не связанных с риском для жизни. Строительству предстоит продолжить разбираться с годами копившимися проблемами, привлекая новые технологии автоматизации труда, создавая безопасные и привлекательные рабочие места.

Промышленность: главная задача — удержать персонал

В промышленности вакансий за год стало больше на 63%, резюме претендентов меньше, чем в прошлом году, на 5%. Проблема нехватки линейного персонала в производстве длится уже не первое десятилетие, и пандемия усугубила процессы: после падения объемов производства в 2020 году низкооплачиваемые кадры перешли в другие сферы, в частности, в сервисы такси и доставок. Динамика заработных плат рабочих в производстве отстает от динамики зарплат рабочих в строительстве. Больше всего вакансий — в металлургии и машиностроении. Проблема привлечения и удержания персонала стоит очень остро.

Продажи: рост за счёт продуктового ритейла и развития e-commerce

Вакансий для линейного персонала в ритейле стало больше в 2,5 раза, и основной прирост обеспечил продуктовый сегмент. Линейный персонал демонстрирует высокую степень адаптивности к распространению онлайн-торговли: продавцы и кассиры переквалифицируются в сборщиков заказов. Развитие e-commerce в 1,5 раза повысило спрос на менеджеров по продажам B2B, на специалистов по закупкам — в 3 раза. Call-центры массово набирают персонал: боты пока не научились эффективно консультировать и решать проблемы с поставками.

В службах доставки высокий спрос на персонал на фоне высокой текучести

Спрос на курьеров продолжает расти. По данным «SuperJob», в целом по стране вакансий за год стало больше в 5 раз. В Москве пеший курьер способен заработать до 90 тыс. руб. в месяц, автокурьер — до 150 тыс. руб. Сервисы доставки и call-центры массово нанимают персонал, однако и текучесть кадров тут очень высока. Эксперты все чаще говорят о бесперспективности подобной работы для карьерного и профессионального роста, однако конкурентные зарплаты продолжают способствовать миграции линейного персонала со строек и промышленных площадок, из ритейла и сферы общественного питания в курьеры.

Логистическая отрасль: сохранится высокий спрос на складских рабочих и водителей

Рынок труда в логистической отрасли растет благодаря развитию e-commerce и сервисов доставок. Вакансий в сфере складского хозяйства за год стало больше на треть, в сфере автоперевозок — более чем в 2 раза. Зарплатные предложения выросли на 15 и 14% соответственно — работодатели повышают оклады, стремясь снизить высокую текучесть, т.к. персонал мигрирует между логистическими компаниями-конкурентами. В 2022 году работодатели продолжат совершенствовать процессы привлечения и удержания кадров, спрос на линейный персонал сохранится на высоком уровне.

Образование: EdTech продолжит рост, высшим и средним специальным учебным заведениям предстоит оценить эффективность своих онлайн-моделей обучения

EdTech за год оценил запросы аудитории и востребованность услуг, выстроил эффективные бизнес-модели. Такого обилия бесплатных курсов на рынке труда, как в начале пандемии, мы уже не увидим. Хорошее образование, как офлайн, так и онлайн, будет дорогим. Сейчас наблюдается высокий спрос на педагогические кадры практически по всей вертикали образования: от дошкольного до бизнес-курсов, и бОльшую долю вакансий составляют именно вакансии EdTech.

Последствия пандемии очень скоро скажутся на рынке труда молодых специалистов. В учреждениях, которые привыкли к традиционной модели обучения и не сумели выстроить дистанционную модель, уровень подготовки выпускников и их конкурентоспособность на рынке труда с большой долей вероятности снизятся, т.к. основной запрос к образованию сегодня — формирование профнавыков.

Общественное питание: выжившие демонстрируют чудеса адаптации в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы

Сфера общественного питания пострадала от пандемии значительно: бизнес уже пережил несколько периодов остановки деятельности. И хотя вакансий сейчас в 2 раза больше, чем в прошлом году, желающих устроиться в нестабильную отрасль мало. Привлекая кадры в 2021 году, работодатели вводили реферальные программы и предлагали небывалые до того момента для общественного питания составляющие компенсационного пакета: оплату проезда, компенсацию аренды жилья. Сегодня бизнес вынужден нанимать сотрудников без опыта работы в общественном питании. Очевидно, что ситуация в отрасли будет зависеть от динамики заболеваемости населения, но как только ограничения снимают, посетители возвращаются в рестораны и кафе.

Туристическая отрасль: на внутренних направлениях растет спрос, но не уровень сервиса

Вакансий в туристической отрасли в 2 раза больше, чем в прошлом году, но желающих искать работу в этой сфере совсем мало. Внутренние направления оказались не готовы к увеличению числа отдыхающих в 2021 году: основные нарекания — отсутствие инфраструктуры и высокие цены. Регионы, где отдых чаще всего сопряжен только с положительными эмоциями, — Калининградская область, Дагестан, Ставрополье и Камчатка. Компаниям, которые выжили и работают на внешний туризм, похоже, уже ничего не страшно.

В кадрах остро нужны профессионалы, которые поведут компании через трансформации

Кадровая сфера продемонстрировала наибольший рост зарплат с 2008 года: +14,7%. Вакансий за год стало больше в 2 раза, наибольший рост SuperJob фиксирует в сферах рекрутмента, обучения персонала и кадрового делопроизводства. При этом претендентов на кадровые позиции больше не стало. Очевидно, что в сложной рыночной ситуации работодатели остро нуждаются в профессионалах в сфере HR-менеджмента: нехватка кадров во многих отраслях рождает повышенный спрос на специалистов по подбору и обучению, стремительно меняющееся законодательство делает незаменимыми экспертов по КДП и юристов по трудовому праву. Подобные тенденции сохранятся и в обозримом будущем: HR-профи будут высоко востребованы.

Удаленка: работать на дому оставили наиболее эффективных, растет региональный подбор дистанционных сотрудников

За время пандемии бизнес сделал выводы, кто может эффективно трудиться дистанционно. По данным на начало декабря, сотрудники, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса, сегодня есть в 42% компаний. Это меньше, чем год назад (в декабре 2020 года было 51%), но больше, чем, в сентябре 2021 года (24%). Чаще всего в 2021 году на удаленке оставляли программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Дистанционные работники жалуются на увеличение нагрузки, но при этом не хотят возвращаться в офисы.

Столичный бизнес сегодня ищет дистанционных сотрудников в регионах чаще, чем в Москве. Большую часть вакансий на удаленке составляют вакансии в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. С принятием закона об электронном документообороте в трудовых отношениях «SuperJob» прогнозирует дальнейшее увеличение вакансий с дистанционным типом работы в регионах.

Бизнес прочувствовал, что такое дефицит кадров

Роботы пока не в состоянии полностью заменить человеческий труд, а потому главный ресурс на рынке труда — по-прежнему люди, и пандемия напомнила работодателям об этом. Более года компании испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала. Соискатели стали заметно реже соглашаться на невыгодные для себя условия труда и оплаты.

В непростых экономических условиях бизнес немного «раскрутил гайки»: компаний с агрессивным типом корпоративной культуры стало меньше, работодателей стали больше беспокоить вопросы вакцинации и здоровья персонала.

И работники стали относиться к предпринимательским проблемам с большим пониманием: чаще одобряют принятые решения, реже жалуются. В целом недовольства Трудовым кодексом в российском обществе стало меньше.

Привлекая персонал, компании усилили работу над HR-брендами, развивают реферальные программы, стали более лояльны по отношению к уволившимся сотрудникам.

Опросы фиксируют снижение дискриминации по отношению к кандидатам. Относиться к рекрутерам тоже стали с большим пониманием.

QR-коды — новое конкурентное преимущество, но, судя по количеству вакансий, далеко не главное. Работодатели понимают, что вопросы вакцинации решаемы. Главное — найти эффективного специалиста.

Самое главное: повышение зарплат в начале 2022 года будет, а вот 4-дневка или 7-часовой рабочий день — вряд ли. Премии по итогам года планируют 4 из 10 работодателей, причём в каждой пятой компании будут премировать всех сотрудников.