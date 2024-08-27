Каким топ-менеджерам в Мурманской области платят самые высокие зарплаты

Аналитики hh.ru подвели итоги года и выяснили, топ-менеджерам из каких профессиональных сфер работодатели готовы предложить самое высокое вознаграждение, а также какие профессии, к сожалению, попали в антирейтинг по уровню зарплат.

Аналитика вакансий, размещенных летом в Мурманской области, показывает, что наибольшее вознаграждение за работу работодатели предлагают руководителям отдела маркетинга и рекламы – порядка 580 тысяч рублей. Интересно, что в топ высокооплачиваемых профессий вошли сварщики и агрономы, которые не относятся к руководящим позициям, но зато могут потягаться по уровню дохода, например, с главными инженерами проекта, которым сейчас в Мурманской области готовы платить 160 тысяч рублей.

Также в рейтинг тех, кто получает зарплату в несколько раз выше среднего дохода жителя северного региона, попали косметолог (402 тысячи рублей), руководитель строительного проекта (188 тысяч) и геодезист (180 тысяч).

Топ-10 профессий с наибольшей зарплатой по итогам лета 2024 года, Мурманская область:

Руководитель отдела маркетинга и рекламы 580 000 ₽ Косметолог 402 900 ₽ Руководитель строительного проекта 188 000 ₽ Геодезист 180 000 ₽ Маркетолог-аналитик 171 000 ₽ Геолог 165 000 ₽ Сварщик 160 900 ₽ Главный инженер проекта 160 000 ₽ Агроном 159 000 ₽ SMM-менеджер, контент-менеджер 150 000 ₽

Между тем стал известен и рейтинг профессий с самой маленькой зарплатой в Мурманской области. Наименьший доход местные работодатели сейчас предлагают актёрам (15 тысяч рублей), ветеринарным врачам (30 тысяч рублей), дворникам (44 тысяч) и дизайнерам/художникам (45 тысяч рублей).

«В первую очередь, уровень зарплат зависит от дефицитности той или профессии, в меньшей степени – от отрасли бизнеса или сектора экономики. Присутствие педагогов и нянь в антирейтинге по зарплатам скорее всего связано с тем, что основной наниматель для них – госсектор, где сохраняется низкая адаптивность к реалиям рынка труда и индексация зарплат происходит планово раз в год, хотя проблема с наймом преподавательского состава в школы и детсады присутствует. В целом топ специализаций с самой низкой оплатой труда состоит из тех, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации (например, дворники, уборщики, мерчандайзеры, охранники, кассиры, операторы ПК, специалисты контактных центров, продавцы, хостес, администраторы), либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса и острого дефицита (артист, психолог, делопроизводитель, режиссёр)», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Как людям повысить свою стоимость на рынке труда?

Сегодня, какой бы профессией человек не обладал, недостаточно один раз освоить нужные узкоспециализированные знания, лет за пять отточить их применение на практике, а дальше просто наращивать репутацию. Если раньше можно было работать по одним и тем же стандартам десятилетиями, привычно выполняя одни и те же функции в рамках своей должности, то сейчас подходы к работе могут сильно измениться не один раз за год.

Работодатели теперь особенно ценят людей, которые легко и без лишних вздохов адаптируются к любым переменам, быстро осваивают новые правила и технологии. Ещё ценнее те, кто способен заметить новые полезные тренды раньше других и предложить применять их в работе, не дожидаясь, пока такое указание поступит сверху.

Топ-10 профессий с наименьшей зарплатой по итогам лета 2024 года, Мурманская область: