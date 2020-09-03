Каким ты видишь идеальное пространство для молодёжи

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области проводит конкурсный отбор по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив.

Муниципальные образования - победители конкурсного отбора смогут получить дополнительную финансовую поддержку на реализацию концепции, специально разработанную министерством для конкретного муниципалитета.

Со 2 по 11 сентября министерством организован приём заявок о потребности в средствах из областного бюджета на софинансирование мероприятий по созданию современных молодёжных пространств.

Подробнее ознакомиться с условиями и критериями отбора можно в постановлении правительства Мурманской области от 31.08.2029 № 611-ПП, которое находится в разделе «Документы - Нормативные правовые акты - Региональные документы».