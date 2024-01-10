Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком? Жители СЗФО рассказали о своих увлечениях

Служба исследований hh.ru выяснила, какой вид хобби чаще всего становился для жителей СЗФО реальной работой с хорошим заработком.

Исследование hh.ru показывает, что 44% трудящихся жителей СЗФО вырастили свою работу или профессию из любимого хобби. Причем мужчины на 7% чаще женщин делают хобби своей работой, приносящей деньги. Интересно, что хобби может перерасти во что-то больше в равной степени как у молодых (23% респондентов в возрасте 18-24 лет заявили о такой практике), так и у взрослых (23% ответивших среди 55+)

Среди тех, у кого работа родилась из хобби чаще всего люди увлекались:

Программированием и стали разработчиками, инженерами ПО - 20% самоучек; Механиков и техников - 18%; Рисованием и теперь работают дизайнерами, иллюстраторами - 11%; Литературой - 6%; А ещё 20% указали другие варианты ответов и среди наиболее часто встречающихся HR-сфера, иностранные языки, музыка, психология.

При этом 70% опрошенных заявили, что превратить хобби в работу им было несложно. А вот 20% столкнулись с проблемами и основными были недостаток опыта (68%) и отсутствие профессионального образования (41%). Ещё 30% заявили, что не подходили работодателям по профессиональным критериям. Интересно, что 10% из тех, кто вырастили своё хобби в работу потом стали владельцами собственного бизнеса.

При этом каждый третий (39%) опрошенный житель СЗФО заявил, что в целом доволен доходом, который он получает сейчас от хобби-работы. 61% ответили негативно и заявили, что ждут от хобби, которое стало работой большего заработка. Причём чаще всего довольны своей зарплатой (которая стала возможно благодаря тому, что хобби стало работой) работники сферы строительства (48%), ИТ-специалисты (39%), финансисты и бухгалтеры (38%), а также производственники (37%).

Какой вид хобби превратился для вас в работу?