Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком? Жители СЗФО рассказали о своих увлечениях
Служба исследований hh.ru выяснила, какой вид хобби чаще всего становился для жителей СЗФО реальной работой с хорошим заработком.
Исследование hh.ru показывает, что 44% трудящихся жителей СЗФО вырастили свою работу или профессию из любимого хобби. Причем мужчины на 7% чаще женщин делают хобби своей работой, приносящей деньги. Интересно, что хобби может перерасти во что-то больше в равной степени как у молодых (23% респондентов в возрасте 18-24 лет заявили о такой практике), так и у взрослых (23% ответивших среди 55+)
Среди тех, у кого работа родилась из хобби чаще всего люди увлекались:
- Программированием и стали разработчиками, инженерами ПО - 20% самоучек;
- Механиков и техников - 18%;
- Рисованием и теперь работают дизайнерами, иллюстраторами - 11%;
- Литературой - 6%;
- А ещё 20% указали другие варианты ответов и среди наиболее часто встречающихся HR-сфера, иностранные языки, музыка, психология.
При этом 70% опрошенных заявили, что превратить хобби в работу им было несложно. А вот 20% столкнулись с проблемами и основными были недостаток опыта (68%) и отсутствие профессионального образования (41%). Ещё 30% заявили, что не подходили работодателям по профессиональным критериям. Интересно, что 10% из тех, кто вырастили своё хобби в работу потом стали владельцами собственного бизнеса.
При этом каждый третий (39%) опрошенный житель СЗФО заявил, что в целом доволен доходом, который он получает сейчас от хобби-работы. 61% ответили негативно и заявили, что ждут от хобби, которое стало работой большего заработка. Причём чаще всего довольны своей зарплатой (которая стала возможно благодаря тому, что хобби стало работой) работники сферы строительства (48%), ИТ-специалисты (39%), финансисты и бухгалтеры (38%), а также производственники (37%).
Какой вид хобби превратился для вас в работу?
|
Программирование (теперь я программист, разработчик, инженер ПО и пр.)
|
20%
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Механика и техника (теперь я сисадмин, ремонтник, сервисный инженер и пр.)
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18%
|
Рисование (теперь я дизайнер, художник, иллюстратор, архитектор, реставратор и т.п.)
|
11%
|
Писательство\литература (теперь я журналист, копирайтер, PR-менеджер, сценарист, писатель и пр.)
|
6%
|
Компьютерные игры (теперь я гейм-дизайнер, режиссер, сценарист видеоигр и пр.)
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4%
|
Волонтёрство\помощь людям\животным (теперь я ветеринарный врач, медик,
фельдшер и пр.)
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4%
|
Интернет и соцсети (теперь я блогер, SMM-специалист, контент-менеджер и пр.)
|
4%
|
Рукоделия (теперь я швея, портной, дизайнер одежды и пр.)
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3%
|
Спорт (теперь я тренер, спорт-инструктор и пр.
|
3%
|
Фотография (теперь я фотограф)
|
3%
|
Кулинария (теперь я повар, пекарь и пр.)
|
2%
|
Танцы (теперь я хореограф, танцор и пр.)
|
1%