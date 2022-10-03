Какому врачу в Мурманской области готовы платить 100000₽

В Мурманской области в государственное учреждение ищут врача-невролога, которому готовы платить от 100000₽.

Как сообщает hh.ru, работодатель выдвигает требования к кандидатуре: высшее медицинское образование и послевузовская подготовка или специализация по специальности «Неврология» - такие требования предъявляет работодатель к кандидатам на позицию врача-невролога.

В обязанности врача-невролога войдёт проведение амбулаторного приёма пациентов, осуществление мероприятий по профилактике, раннему выявлению и эффективному лечению заболеваний нервной системы. Также врачу предстоит вести диспансерное наблюдение пациентов с заболеваниями нервной системы, вести медицинские карты амбулаторных пациентов и выписывать рецепты.

Как отмечают эксперты hh.ru, в Мурманской области динамика вакансий в медицинской сфере в этом месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила +21%. За последнее время в Мурманской области открыто в сфере медицины и фармацевтики около 350 вакансий.