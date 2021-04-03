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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.21 13:00

Какой должна стать центральная площадь и улицы Мурманска, обсудили с жителями

В Мурманске состоялся открытый семинар, на котором обсуждали, какими должны быть центральная площадь города и прилегающие улицы Самойловой и Воровского. На мероприятие пригласили жителей близлежащих домов, руководителей предприятий, организаций, малого и среднего бизнеса.

Вместе участники постарались определить проблемы, которые должен решить комплексный проект благоустройства территории и задачи её развития, обсудить, как преобразовать и сохранить важные ценности пространства, понять, как люди хотят проводить время в центре города-героя, услышать мнение жителей разных возрастов.

Все мнения, которые высказали собравшиеся, в ближайшее время обработают социологи, чтобы включить их в материалы для архитекторов – участников Всероссийского конкурса, учредителем которого является Министерство градостроительства и благоустройства региона, а организатором выступает АНО «Центр городского развития Мурманской области».

Первый этап конкурса должен стартовать в апреле и главная его цель – разработка комплексной концепции благоустройства площади Пять Углов и улиц Самойловой и Воровского.

«Центр города, его сердце – это место для каждого горожанина, для каждого гостя столицы Кольского Заполярья. И для нас очень важно мнение жителей, общественности, бизнес-сообщества, чтобы понять, каким центр города хотят видеть они. Мы проводим такую объёмную работу, чтобы вместе решить, каким должен быть проект по реконструкции площади Пять Углов и центральных улиц Самойловой и Воровского, чтобы проводить время там было интересно и комфортно всем группам населения», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Те, кто не смог посетить семинар, могут выразить своё мнение в подробном онлайн-опросе. В ближайшее время организаторы запустят его в социальных сетях. Он является анонимным, а его результаты также войдут в техническое задание для участников конкурса.

Кроме того, жители и других населенных пунктов Мурманской области могут влиять на развитие своих городов и посёлков. С 26 апреля по 30 мая на специальной онлайн-платформе 51.gorodsreda.ru состоится онлайн-голосование, в рамках которого северяне выберут территории или дизайн-проекты территорий, которые будут благоустроены или реализованы в 2022 году.

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