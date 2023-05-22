Какой вы работник? Как найти свой тип личности и использовать сильные стороны в работе и карьере

Чтобы каждый мог взглянуть на себя со стороны, авторы книги Отто Крегер, Джанет Тьюсен и Хайл Ратледж использовали популярный индикатор личности Майерс — Бриггс (MBTI) и на основе глобального тестирования написали книгу-инструкцию о людях и организациях, в которых эти люди работают.

Люди по-разному исследуют мир, принимают решения и относятся к планированию. Но, осознав свои сильные и слабые стороны, они могут усиливать или корректировать их. Такая практика полезна в работе и учёбе.

Эксперты hh.ru проштудировали книгу «Почему мы такие на работе? Как осознать наши различия и успешно работать вместе. 16 типов личности» и предлагают ознакомиться с основными полезными данными.

Чтобы каждый мог взглянуть на себя со стороны, авторы книги Отто Крегер, Джанет Тьюсен и Хайл Ратледж использовали популярный индикатор личности Майерс — Бриггс (MBTI) и на основе глобального тестирования написали книгу-инструкцию о людях и организациях, в которых эти люди работают.

Что такое MBTI и справедливо ли типировать людей

Для скептиков: типирование людей неизбежно — так мы отличаем одного человека от другого. Нет хороших или плохих типов, есть различия между ними. Поэтому если и навешивать ярлыки, то делать это объективно и в целях построения эффективной команды. Первопроходцем в типоведении был Юнг, когда решил, что поведение людей не спонтанно и его можно классифицировать. Тогда впервые прозвучали термины «экстраверт» и «интроверт».

Как устроена типология Майерс — Бриггс

Каждый человек рождается с предрасположенностью к личным установкам, которые можно разделить на четыре пары:

экстраверт (E) или интроверт (I) — откуда черпается энергия: из внешнего мира или из внутреннего;

сенсорик (S) или интуит (N) — как собирается информация: последовательно или случайным образом;

логик (T) или этик (F) — как принимаются решения: объективно или субъективно;

рационал (J) или иррационал (P) — предпочитаемый образ жизни: строгое планирование или спонтанность.

Сочетание этих базовых характеристик даёт 16 основных типов личности, обозначаемых четырьмя буквами. Конечно, все типы относительны. Различия между ними такие же, как между правшами и левшами: те, кто предпочитает писать левой рукой, всё равно используют правую, просто реже и для других задач. При желании или необходимости левши могут научиться писать правой рукой. Так же и хорошим руководителем может стать каждый. Просто кому-то для этого придётся больше трудиться (наглядно на иллюстрации из книги «Почему мы такие на работе? Как осознать наши различия и успешно работать вместе. 16 типов личности»).

16 типов работников

Знание типологии способно помочь в личном развитии и для выстраивания отношений с коллегами. Определить свой тип можно по онлайн-тесту Майерс — Бриггс или прочитав книгу «Почему мы такие на работе? Как осознать наши различия и успешно работать вместе. 16 типов личности», в которой подробно раскрыты ключевые особенности каждого типа. Выделим самое главное, что стоит знать.

ISTJ. Организаторы. Ответственные и трудолюбивые, ставят работу на первое место, но не обращают внимания на удовлетворённость коллег. Могут быть жертвами навязчивых идей. Карьерный рост возможен при условии, что представители этого типа научатся ослаблять контроль, делать паузы и делегировать то, что не умеют.

ISFJ. Ставят служение другим выше собственных интересов. Желание помочь ближнему вызывает недоверие окружающих, но расчёта в представителях этого типа нет. Они не очень хорошо справляются с конфликтами и позволяют использовать себя, чем также раздражают окружающих. Чтобы не стать ковриками для вытирания ног, им придётся научиться громко и прямо заявлять о своих потребностях.

INFJ. Вдохновляющие лидеры и последователи. Стремятся создавать лучшие условия для окружающих, но их мягкость воспринимается людьми как слабость. Несоответствие ожиданиям общества приводит к внутреннему кризису. Если осознать происходящее и обратиться к сильным сторонам — интеллекту и идеализму, представители этого типа смогут вдохновлять коллектив.

INTJ. Редкий тип. «Мозговой центр» и «вечный студент» — это про них. Представители этого типа независимы и совмещают лидерство с творческим мышлением. Они быстро продвигаются наверх в корпоративной системе, при этом склонны контролировать своё окружение и чинить то, что не сломалось. Чтобы быть хорошим членом команды, таким людям нужно хотя бы несколько минут в день представлять, как всё могло бы быть. Это даёт им вдохновение разобраться с тем, что есть.

ISTP. Недооценённый тип. Они предпочитают действовать, а не планировать. Привлечение к делу других людей считают напрасной тратой времени, поэтому управлять командой им сложно. Это скорее ремесленники, чем управленцы, но могут успешно продвигаться по карьерной лестнице, если им это интересно.

ISFP. Тип, который составляет значительную часть сотрудников, но редко встречается на руководящих постах. Его представители предпочитают оказывать услуги, а не командовать. Это те самые люди, которые не стремятся стать главным бухгалтером, ведущим дизайнером или генералом, но, оказавшись на руководящей позиции, создают благоприятную психологическую обстановку.

INFP. Представители этого типа работают лучше и эффективнее, когда их усилия посвящены идеалу или служению. Энтузиазм при освоении компьютера ради собственного интереса быстро исчезает, но если это занятие необходимо для помощи другим людям, оно стимулирует и приносит удовлетворение. На высоких постах хорошо совмещают контроль за эффективностью работы и заботу о персонале, хотя чрезмерные обязательства вызывают у них самокритику и сильный стресс. Им следует научиться отступать и не требовать от окружающих соответствовать чужим ожиданиям.

INTP. Генераторы идей. Их задумки могут быть гениальными, но об этом никто не узнает, поскольку идеи постоянно дорабатываются и не презентуются окружающим. Эффективнее всего работают самостоятельно и опасаются большого объёма деталей, но могут научиться принимать это как должное.

ESTP. Склонны к риску, суетливы и гиперактивны. Предпочитают делать всё возможное «здесь и сейчас», а затем двигаться дальше. Их непредсказуемость граничит с безответственностью, а склонность увязать в деталях мешает эффективно работать. Им будет полезно проявлять больше сосредоточенности.

ESFP. Любители сюрпризов. Легковозбудимые и любят веселье — в рабочей атмосфере могут разочаровывать, так как в глазах окружающих выглядят поверхностными. Однако они общительны, остроумны и поддерживают социальную жизнь офиса. Эффективно достигая результатов, они идеально подходят для сферы услуг.

ENFP. Общительность и интуиция делают представителей этого типа хорошими руководителями. Но, чрезмерно полагаясь на интуицию, они игнорируют подготовку, что сказывается на результате. На позиции руководителя поощряют свободу и независимость команды, умеют радоваться успехам подчинённых и вдохновлять их. Станут отличными работниками, разобравшись, какие именно задачи вызывают проблемы.

ENTP. Оптимистичные и любящие спорить люди. Интеллектуальное высокомерие и резкость могут приводить к конфликтам в коллективе. Зачастую живут будущим, умеют заглядывать за горизонт событий. При соблюдении рабочих требований легко продвигаются по карьерной лестнице.

ESTJ. Мастера на все руки. Этот тип можно встретить на руководящих постах в самых разных областях деятельности. Их слабости: склонность спорить и нетерпимость, когда всё идёт не по плану. Обуздав характер, расслабившись и научившись уважать чужую точку зрения, могут рассчитывать на повышение.

ESFJ. Друзья для каждого. Они пунктуальны, эффективны и умеют мотивировать. Такие руководители помнят дни рождения сотрудников и не скупятся как на поощрение, так и на порицание. Со стороны могут казаться двуличными, а на деле они просто знают, кому из сотрудников нужен кнут, а кому пряник. Успешны при поддержке со стороны и понимании, что все люди разные.

ENFJ. Манипуляторы. Прирождённые торговые агенты, которые могут продать варежки в июле. Они убедительны, оптимистичны и стараются сплотить коллектив. Бывают невыносимы, если кто-то не разделяет их ценности. Но умеют вдохновлять окружающих и будут полезны коллективу, если научатся соотносить мотивы сотрудников с задачами организации.

ENTJ. Прирождённые лидеры. В них есть энтузиазм, дальновидность, объективность и ответственность. Умеют преодолевать сложности и организовывать людей и события, но предпочитают быть правыми, а не любимыми. Чтобы наладить отношения с командой, им требуется больше терпения к чужому рабочему темпу.

Хантинг по типологии: за и против

Авторы книги протестировали 20 тысяч человек в международных организациях и локальных компаниях: от секретарей до директоров, от врачей до банкиров. И получили интересную статистику: