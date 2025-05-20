Какую работу ищут выпускники колледжей?
Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО) и выяснили, какие профессии интересуют местных выпускников колледжей разных лет, на какую зарплату они рассчитывают, а также в каких сферах ожидания по доходу самые высокие.
Среди выпускников колледжей наибольшей популярностью пользуется профессия водителя: на неё приходится 5,8% всех резюме соискателей с СПО. При этом медиана ожидаемой зарплаты в этой области составляет 93,1 тысячи рублей, что делает её одной из самых высоких среди массовых профессий. Второе место – у менеджеров по продажам и работе с клиентами (5,5% резюме), которые рассчитывают в среднем на зарплату в 69,4 тысячи рублей. Замыкают тройку администраторы (4,2%) с ожидаемым доходом в 57,4 тысячи рублей.
Топ-10 популярных специализаций, которые выбирают выпускники колледжей
|
Специализация
|
Доля от общего числа резюме
соискателей с СПО
|
Медиана предлагаемых
ЗП, руб.
|
Водитель
|
5,8%
|
93100
|
Менеджер по продажам
|
5,5%
|
69400
|
Администратор
|
4,2%
|
57400
|
Упаковщик, комплектовщик
|
3,2%
|
59900
|
Продавец-консультант, кассир
|
2,9%
|
50000
|
Разнорабочий
|
2,3%
|
69600
|
Кладовщик
|
1,7%
|
70000
|
Оператор call-центра
|
1,6%
|
50000
|
Курьер
|
1,5%
|
69400
|
Охранник
|
1,5%
|
59200
Кроме того, в топ-10 популярных профессий вошли упаковщики и комплектовщики (3,2%), продавцы-консультанты и кассиры (2,9%), разнорабочие (2,3%), кладовщики (1,7%), операторы call-центров (1,6%), курьеры и охранники (по 1,5%).
Интересно, что среди перечисленных специальностей самые высокие зарплатные ожидания у разнорабочих (69,6 тысячи рублей) и кладовщиков (70 тысяч), что связано с растущим спросом на кадры в сфере логистики и перевозок.
В то же время, если говорить о самых высоких зарплатных ожиданиях в целом, то лидируют совсем другие профессии. В топ-10 направлений с самыми высокими медианными запросами входят руководители группы разработки (182,8 тысячи рублей), ИТ-директора (151,8 тысячи), технические и операционные директора (по 150 тысяч), руководители стройпроектов (148,7 тысячи). Также высокие ожидания по зарплате у коммерческих директоров (148,2 тысячи рублей), DevOps-инженеров (146,7 тысячи), главных инженеров проектов (144,8 тысячи рублей).
Топ-10 специализаций с самыми высокими зарплатными ожиданиями среди соискателей с СПО
|
Специализация
|
Медиана предлагаемых ЗП, руб.
|
Руководитель группы разработки
|
182 800
|
Директор по информационным технологиям (CIO)
|
151 800
|
Технический директор (CTO)
|
150 000
|
Операционный директор (COO)
|
150 000
|
Руководитель строительного проекта
|
148 700
|
Коммерческий директор (CCO)
|
148 200
|
DevOps-инженер
|
146 700
|
Главный инженер проекта
|
144 800
|
Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)
|
137 600
|
Прораб, мастер СМР
|
127 600
Эксперты hh.ru отмечают, что столь высокие зарплатные ожидания в ряде случаев связаны с тем, что среднее специальное образование не является единственным у соискателей. Многие из них после окончания колледжа продолжают обучение в вузах, что позволяет им претендовать на руководящие должности и более высокую оплату труда. Например, руководители ИТ-направлений или строительных проектов, как правило, обладают не только профильным образованием, полученным в колледже, но и высшим образованием, а также релевантным опытом работы, что делает их особенно востребованными на рынке труда.
«Результаты исследования показывают, что выпускники колледжей играют важную роль на рынке труда. С одной стороны, они закрывают потребности в массовых профессиях: водителях, продавцах, упаковщиках. С другой стороны, среди них есть и те, кто стремится к карьерному росту и занимает руководящие позиции. Это подтверждают их ожидания по зарплате и выбор высококвалифицированных специализаций. Таким образом, среднее профессиональное образование может стать отличным стартом для развития карьеры», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.