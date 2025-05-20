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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 12:00

Какую работу ищут выпускники колледжей?

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО) и выяснили, какие профессии интересуют местных выпускников колледжей разных лет, на какую зарплату они рассчитывают, а также в каких сферах ожидания по доходу самые высокие.

Среди выпускников колледжей наибольшей популярностью пользуется профессия водителя: на неё приходится 5,8% всех резюме соискателей с СПО. При этом медиана ожидаемой зарплаты в этой области составляет 93,1 тысячи рублей, что делает её одной из самых высоких среди массовых профессий. Второе место – у менеджеров по продажам и работе с клиентами (5,5% резюме), которые рассчитывают в среднем на зарплату в 69,4 тысячи рублей. Замыкают тройку администраторы (4,2%) с ожидаемым доходом в 57,4 тысячи рублей.

Топ-10 популярных специализаций, которые выбирают выпускники колледжей

Специализация

Доля от общего числа резюме

соискателей с СПО

Медиана предлагаемых

ЗП, руб.

Водитель

5,8%

93100

Менеджер по продажам

5,5%

69400

Администратор

4,2%

57400

Упаковщик, комплектовщик

3,2%

59900

Продавец-консультант, кассир

2,9%

50000

Разнорабочий

2,3%

69600

Кладовщик

1,7%

70000

Оператор call-центра

1,6%

50000

Курьер

1,5%

69400

Охранник

1,5%

59200

 

Кроме того, в топ-10 популярных профессий вошли упаковщики и комплектовщики (3,2%), продавцы-консультанты и кассиры (2,9%), разнорабочие (2,3%), кладовщики (1,7%), операторы call-центров (1,6%), курьеры и охранники (по 1,5%).

Интересно, что среди перечисленных специальностей самые высокие зарплатные ожидания у разнорабочих (69,6 тысячи рублей) и кладовщиков (70 тысяч), что связано с растущим спросом на кадры в сфере логистики и перевозок.

В то же время, если говорить о самых высоких зарплатных ожиданиях в целом, то лидируют совсем другие профессии. В топ-10 направлений с самыми высокими медианными запросами входят руководители группы разработки (182,8 тысячи рублей), ИТ-директора (151,8 тысячи), технические и операционные директора (по 150 тысяч), руководители стройпроектов (148,7 тысячи). Также высокие ожидания по зарплате у коммерческих директоров (148,2 тысячи рублей), DevOps-инженеров (146,7 тысячи), главных инженеров проектов (144,8 тысячи рублей).

Топ-10 специализаций с самыми высокими зарплатными ожиданиями среди соискателей с СПО

Специализация

Медиана предлагаемых ЗП, руб.

Руководитель группы разработки

182 800

Директор по информационным технологиям (CIO)

151 800

Технический директор (CTO)

150 000

Операционный директор (COO)

150 000

Руководитель строительного проекта

148 700

Коммерческий директор (CCO)

148 200

DevOps-инженер

146 700

Главный инженер проекта

144 800

Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)

137 600

Прораб, мастер СМР

127 600

 

Эксперты hh.ru отмечают, что столь высокие зарплатные ожидания в ряде случаев связаны с тем, что среднее специальное образование не является единственным у соискателей. Многие из них после окончания колледжа продолжают обучение в вузах, что позволяет им претендовать на руководящие должности и более высокую оплату труда. Например, руководители ИТ-направлений или строительных проектов, как правило, обладают не только профильным образованием, полученным в колледже, но и высшим образованием, а также релевантным опытом работы, что делает их особенно востребованными на рынке труда.

«Результаты исследования показывают, что выпускники колледжей играют важную роль на рынке труда. С одной стороны, они закрывают потребности в массовых профессиях: водителях, продавцах, упаковщиках. С другой стороны, среди них есть и те, кто стремится к карьерному росту и занимает руководящие позиции. Это подтверждают их ожидания по зарплате и выбор высококвалифицированных специализаций. Таким образом, среднее профессиональное образование может стать отличным стартом для развития карьеры», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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