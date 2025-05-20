Какую работу ищут выпускники колледжей?

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО) и выяснили, какие профессии интересуют местных выпускников колледжей разных лет, на какую зарплату они рассчитывают, а также в каких сферах ожидания по доходу самые высокие.

Среди выпускников колледжей наибольшей популярностью пользуется профессия водителя: на неё приходится 5,8% всех резюме соискателей с СПО. При этом медиана ожидаемой зарплаты в этой области составляет 93,1 тысячи рублей, что делает её одной из самых высоких среди массовых профессий. Второе место – у менеджеров по продажам и работе с клиентами (5,5% резюме), которые рассчитывают в среднем на зарплату в 69,4 тысячи рублей. Замыкают тройку администраторы (4,2%) с ожидаемым доходом в 57,4 тысячи рублей.

Топ-10 популярных специализаций, которые выбирают выпускники колледжей

Специализация Доля от общего числа резюме соискателей с СПО Медиана предлагаемых ЗП, руб. Водитель 5,8% 93100 Менеджер по продажам 5,5% 69400 Администратор 4,2% 57400 Упаковщик, комплектовщик 3,2% 59900 Продавец-консультант, кассир 2,9% 50000 Разнорабочий 2,3% 69600 Кладовщик 1,7% 70000 Оператор call-центра 1,6% 50000 Курьер 1,5% 69400 Охранник 1,5% 59200

Кроме того, в топ-10 популярных профессий вошли упаковщики и комплектовщики (3,2%), продавцы-консультанты и кассиры (2,9%), разнорабочие (2,3%), кладовщики (1,7%), операторы call-центров (1,6%), курьеры и охранники (по 1,5%).

Интересно, что среди перечисленных специальностей самые высокие зарплатные ожидания у разнорабочих (69,6 тысячи рублей) и кладовщиков (70 тысяч), что связано с растущим спросом на кадры в сфере логистики и перевозок.

В то же время, если говорить о самых высоких зарплатных ожиданиях в целом, то лидируют совсем другие профессии. В топ-10 направлений с самыми высокими медианными запросами входят руководители группы разработки (182,8 тысячи рублей), ИТ-директора (151,8 тысячи), технические и операционные директора (по 150 тысяч), руководители стройпроектов (148,7 тысячи). Также высокие ожидания по зарплате у коммерческих директоров (148,2 тысячи рублей), DevOps-инженеров (146,7 тысячи), главных инженеров проектов (144,8 тысячи рублей).

Топ-10 специализаций с самыми высокими зарплатными ожиданиями среди соискателей с СПО

Специализация Медиана предлагаемых ЗП, руб. Руководитель группы разработки 182 800 Директор по информационным технологиям (CIO) 151 800 Технический директор (CTO) 150 000 Операционный директор (COO) 150 000 Руководитель строительного проекта 148 700 Коммерческий директор (CCO) 148 200 DevOps-инженер 146 700 Главный инженер проекта 144 800 Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 137 600 Прораб, мастер СМР 127 600

Эксперты hh.ru отмечают, что столь высокие зарплатные ожидания в ряде случаев связаны с тем, что среднее специальное образование не является единственным у соискателей. Многие из них после окончания колледжа продолжают обучение в вузах, что позволяет им претендовать на руководящие должности и более высокую оплату труда. Например, руководители ИТ-направлений или строительных проектов, как правило, обладают не только профильным образованием, полученным в колледже, но и высшим образованием, а также релевантным опытом работы, что делает их особенно востребованными на рынке труда.

«Результаты исследования показывают, что выпускники колледжей играют важную роль на рынке труда. С одной стороны, они закрывают потребности в массовых профессиях: водителях, продавцах, упаковщиках. С другой стороны, среди них есть и те, кто стремится к карьерному росту и занимает руководящие позиции. Это подтверждают их ожидания по зарплате и выбор высококвалифицированных специализаций. Таким образом, среднее профессиональное образование может стать отличным стартом для развития карьеры», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.