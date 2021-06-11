Какую зарплату предлагают продавцам мороженого?

10 июня в России и мире отмечали День мороженого. Накануне праздника эксперты hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подготовили подборку вакансий, напрямую связанных с производством и продажей популярного ледяного лакомства.

За январь-май 2021 года в стране было открыто около 4000 вакансий, предполагающих работу с мороженым: продавцы, упаковщики, технологи, операторы производственной линии, лаборанты и другие. Интересно, что 50% таких вакансий были открыты в мае.

Средняя предлагаемая зарплата продавцов мороженого составляет 32000 рублей. Технолог на производстве мороженого может рассчитывать в среднем на 52000 рублей, оператор производственной линии – на 34000, упаковщик – на 45000.

Среди условий работы в некоторых из вакансий на производстве мороженого предлагается приятный бонус: «возможность пробовать любое мороженое, производимое на предприятии».

Топ вакансий для любителей мороженого в разных регионах страны: