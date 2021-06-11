Какую зарплату предлагают продавцам мороженого?
10 июня в России и мире отмечали День мороженого. Накануне праздника эксперты hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подготовили подборку вакансий, напрямую связанных с производством и продажей популярного ледяного лакомства.
За январь-май 2021 года в стране было открыто около 4000 вакансий, предполагающих работу с мороженым: продавцы, упаковщики, технологи, операторы производственной линии, лаборанты и другие. Интересно, что 50% таких вакансий были открыты в мае.
Средняя предлагаемая зарплата продавцов мороженого составляет 32000 рублей. Технолог на производстве мороженого может рассчитывать в среднем на 52000 рублей, оператор производственной линии – на 34000, упаковщик – на 45000.
Среди условий работы в некоторых из вакансий на производстве мороженого предлагается приятный бонус: «возможность пробовать любое мороженое, производимое на предприятии».
Топ вакансий для любителей мороженого в разных регионах страны:
- Водитель-экспедитор категории В (мороженое), Санкт-Петербург, от 65 000 до 100 000 руб. на руки https://spb.hh.ru/vacancy/45152255
- Укладчик-упаковщик мороженого, Москва, от 99 000 руб. на руки - https://hh.ru/vacancy/45104388
- Разнорабочий на производство мороженого, Москва, от 75 000 до 116 000 руб. на руки - https://hh.ru/vacancy/43603864
- Ведущий технолог пищевого производства (мороженое / снеки), от 80 460 руб. до вычета налогов, Новосибирск - https://hh.ru/vacancy/45266462
- Старший Лаборант (производство мороженого и молочной продукции), Долгопрудный, от 60 000 руб. на руки - https://hh.ru/vacancy/44790418
- Администратор лотков мороженого и напитков (сезонная), Геленджик, от 60 000 руб. на руки - https://hh.ru/vacancy/44833606
- Грузчик на производство мороженного, Уфа, от 30 800 до 36 800 руб. на руки - https://hh.ru/vacancy/44041481
- Оператор линии производства мороженого, Челябинск, от 26 700 до 26 700 руб. на руки - https://hh.ru/vacancy/43827028
- Продавец-кассир в кафе-мороженое "Баскин Роббинс", Екатеринбург, от 27 000 руб. на руки - https://hh.ru/vacancy/44216583