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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.21 12:30

Какую зарплату предлагают военнослужащим по контракту в Мурманской области?

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали около 8 тысяч вакансии для военнослужащих по контракту, открытые в регионах России на сегодняшний день.

Выяснилось, что средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для военнослужащих, по стране в целом составляет 41632 рубля, в Мурманской области – почти 51000 рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения встречаются в целом по стране в вакансиях вахтенного матроса (50000–150000 рублей), музыканта-военнослужащего (50000–125000 рублей), машиниста (49000–125000 рублей), тракториста-бульдозериста (40000–125000 рублей) и водителя-слесаря (40000–125000 рублей).

В вакансиях отмечено, что денежное довольствие зависит от воинского звания и должности, также кандидатам предлагают полный социальный пакет, служебное жильё, бесплатное питание, обеспечение обмундированием, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.

Добавим, что около половины вакансий для военнослужащих по контракту открыты в Свердловской области, также в топ регионов вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Кемеровская, Самарская, Нижегородская, Челябинская области. 

«Работодатели, разместившие вакансии для военных, обещают, что военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации позволит кандидатам осуществить лёгкий карьерный старт (и даже кандидатам без опыта работы), применить полученное образование (в армии России более 1000 различных специальностей). Кроме того, среди преимуществ работодатели в вакансиях отмечают, что при работе в армии РФ можно миновать прохождение службы по призыву (при наличии высшего либо среднего профессионального образования), сохраняя социальные связи со своими родственниками и близкими. Также будущим работникам в вакансиях в Мурманской области работодатели обещают решение жилищного вопроса: предоставление служебного жилья либо компенсацию найма жилья, а также возможность приобретения квартиры уже через 6 лет за счёт средств федерального бюджета», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В ряде вакансий указано, что вакантные воинские должности в Мурманской области на данный момент есть в Оленегорске, Умбе, Зеленоборском, Североморске, Заозерске, Заполярном, а также в Мурманске.

Пункты отбора на военную службу по контракту ведут комплектование воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации на всей территории России, а также воинских формирований, дислоцирующихся за её пределами (в странах СНГ).

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