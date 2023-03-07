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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 08:45

Календарь Полярной Олимпиады

4 марта в Мурманске стартовал 88-й Праздник Севера и 63-й Праздник Севера учащихся. Первые комплекты медалей уже были разыграны в прошедшие выходные. В ближайшую неделю в Мурманской области пройдут соревнования в пяти спортивных дисциплинах.

7 марта, г. Мончегорск, стадион СШОР

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

9 и 10 марта, г. Мурманск, стадион «Строитель»

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 63-го Праздника Севера учащихся

9-11 марта, г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта»

Соревнования по снегоступингу в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

11 и 12 марта, г. Мончегорск, стадион СШОР

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 88-го Праздника Севера.

11 и 12 марта, п.г.т. Мурмаши, трасса спортивной школы

Спортивное ориентирование — соревнования по лыжным гонкам в рамках 88-го Праздника Севера.

11 и 12 марта, п.г.т. Мурмаши, трасса спортивной школы

Спортивное ориентирование — соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

12 марта, г. Мурманск, Южный склон

Соревнования по сноуборду в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

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