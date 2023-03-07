Календарь Полярной Олимпиады
4 марта в Мурманске стартовал 88-й Праздник Севера и 63-й Праздник Севера учащихся. Первые комплекты медалей уже были разыграны в прошедшие выходные. В ближайшую неделю в Мурманской области пройдут соревнования в пяти спортивных дисциплинах.
7 марта, г. Мончегорск, стадион СШОР
Соревнования по хоккею с мячом в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.
9 и 10 марта, г. Мурманск, стадион «Строитель»
Соревнования по хоккею с мячом в рамках 63-го Праздника Севера учащихся
9-11 марта, г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта»
Соревнования по снегоступингу в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.
11 и 12 марта, г. Мончегорск, стадион СШОР
Соревнования по хоккею с мячом в рамках 88-го Праздника Севера.
11 и 12 марта, п.г.т. Мурмаши, трасса спортивной школы
Спортивное ориентирование — соревнования по лыжным гонкам в рамках 88-го Праздника Севера.
11 и 12 марта, п.г.т. Мурмаши, трасса спортивной школы
Спортивное ориентирование — соревнования по лыжным гонкам в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.
12 марта, г. Мурманск, Южный склон
Соревнования по сноуборду в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.