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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 13:30

Календарное лето: на большей части арктических морей наблюдается очень сплочённый лёд

Учёные Центра ледовой гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института подготовили краткий обзор текущей ледовой обстановки в арктических морях Северного ледовитого океана, основанный на анализе спутниковой информации, наблюдаемой в период со 23 по 25 июня 2024 года.

Как сообщает aari.ru, на севере Баренцева моря наблюдается очень сплочённый лёд 9-10 баллов. Продолжается взлом припая в архипелагах Шпицберген и Земля Франца Иосифа (ЗФИ). Существенно сократилось количество дрейфующего льда у берегов архипелага Шпицберген. Между архипелагами Шпицберген и ЗФИ кромка дрейфующего льда сместилась к северу примерно на 85 миль. В Печорском море Чешская губа фактически очистилась ото льда, наблюдаются полосы разреженного льда. Продолжается взлом припая вдоль южного берега. Образовалась зона чистой воды вдоль северной части пролива Канин.

В Карском море, в юго-западной части, продолжает сохраняться массив очень сплоченного льда. В проливе Карские Ворота, в северной части, наблюдается сплоченный лёд. В южной части - открытая вода. Увеличилась зона с открытой водой в южной части Обской губы и Енисейском заливе. Появилась зона с открытой водой в южной части Тазовской губы. Частично взломался припай в северной части Обской губы и в северной части Енисейского залива и пролива Овцына. Продолжает уменьшаться сплоченность дрейфующего льда в центральной и восточной частях моря. В проливе Вилькицкого, в западной части, наблюдается редкий лёд. В восточной части пролива - преимущественно открытая вода.

В море Лаптевых очень сплоченный лёд (9-10 баллов) прослеживается вплоть до Полюса. Припай в Хатангском заливе полностью разрушен. Разрушение припая наблюдается в районе Оленёкского и Янского залива, также в северо-западной части о. Котельный. К западу и востоку от о. Столбовой образовались зоны очень сплоченного льда. На подходах к проливу Вилькицкого преимущественно открытая вода.

На акватории Восточно-Сибирского моря наблюдается очень сплоченный лёд (9-10 баллов). Расширились заприпайные полыньи к северу от Новосибирских островов, в центральной части моря и вдоль побережья от м. Шелагский до м. Биллингса. Отмечается частичный взлом припая к северу от о. Котельный, к востоку от о. Новая Сибирь, к северу от Медвежьих о-вов и вдоль побережья на подходах к проливу Лонга. В проливах Дмитрия Лаптева и Санникова сохраняется припай. На подходах к проливу Лонга наблюдается очень сплоченный лёд.

На большей части акватории Чукотского моря сохраняется большой массив очень сплоченного льда. Увеличивается полынья с чистой водой к юго-западу от мыса Барроу. Увеличивается зона чистой воды на подходах к Берингову проливу. Активное таяние наблюдается западнее м. Лисберн. В заливе Коцебу отмечается также активное таяние льда. Вдоль побережья материка наблюдается частичный взлом отдельных участков припая. В проливе Лонга наблюдается очень сплоченный лед, в Беринговом проливе чисто.

 

 

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/na-bolshey-chasti-arkticheskikh-morey-nablyudaetsya-ochen-splochennyy-led

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