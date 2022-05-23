Калькулятор арктических льгот запущен на Инвестиционном портале Мурманской области

На Инвестиционном портале Мурманской области запущен новый сервис – калькулятор арктических льгот. Он позволяет быстро рассчитать размер экономии инвестора за 10 лет при реализации инвестпроекта на территории региона в качестве резидента Арктической зоны РФ. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании.

«Чем больше число создаваемых рабочих мест на территории региона, тем выше годовая прибыль и ощутимее выгода», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что статус резидента АЗ РФ можно получить при объеме вложений от одного миллиона рублей. Преференции для резидента в том числе предполагают упрощенные процедуры получения земельного участка и прохождения разрешительных процедур.

Помимо калькулятора арктических льгот для предпринимателей на Инвестиционном портале действуют сервисы, позволяющие подобрать меры поддержки для своего бизнеса. Обратиться за индивидуальным подбором доступных мер поддержки и площадки под проект можно через «Линию прямых обращений» портала.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день в Мурманской области зарегистрировано 148 резидентов АЗ РФ, регион сохраняет лидерство по их количеству среди субъектов Арктической зоны России

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/