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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 11:00

Калькулятор ФНС: больше всего по итогам 2024 года недополучит бюджет Мурманской области

По итогам 2024 года невыполнение бюджетных параметров региональных бюджетов ожидается в 17 субъектах РФ – в основном из-за уменьшения поступлений от налога на прибыль организаций, следует из материалов ФНС к круглому столу «Полномочия субъектов РФ в области законодательства о налогах и сборах как инструмент развития экономической самодостаточности», прошедшему 28 ноября.

Как сообщают «Ведомости», согласно материалам налоговой службы, больше всего недополучит бюджет Мурманской области – 21,4 млрд рублей (-15,9% доходов), Башкирии – 6,8 млрд (-3,6%) и Удмуртии – 4,1 млрд рублей (-3,3%). Среди других регионов, доходы которых окажутся ниже запланированных, Дагестан, Ярославская, Астраханская, Амурская, Томская и Омская области, а также Камчатский край, Еврейская АО, Бурятия и др.

Уменьшение поступлений от налога на прибыль связано преимущественно со снижением налогооблагаемой базы и поступлений по перераспределяемой между федеральным центром и регионами прибыли (сюда относятся, в частности, налог на прибыль организаций, ранее входивших в консолидированные группы налогоплательщиков; КГН), пишет ФНС. На объём поступлений по налогу от бывших участников КГН влияет представление уточненных налоговых деклараций за предыдущие отчётные периоды, а также динамика основных макроэкономических показателей развития нефтегазового сектора, волатильность котировок на нефть и курс доллара, следует из материалов ведомства.

По итогам года также ожидается снижение темпов поступления доходов в региональные бюджеты 11 субъектов, пишет ФНС. По большей части это обусловлено уменьшением базы по налогу на прибыль организаций и представлением уточненных деклараций за 2023 г. и первые три квартала 2024 г. в связи с падением цен на продукцию в сырьевых отраслях экономики (добыча газа и угля, металлургия и химическая промышленность), а также увеличением расходов нефтяного сектора из-за роста рентных платежей, указано в материалах. Ставка по налогу на прибыль сейчас составляет 20%, со следующего года она вырастет на 5 п. п. Наибольшая часть поступлений (17 п. п.) идет в региональные бюджеты, оставшиеся 3 п. п. – в федеральный.

Оценка производилась ФНС на основании данных на 1 ноября текущего года, сообщил представитель ФНС в ответ на запрос «Ведомостей». Годовые бюджетные параметры и оценка поступлений в региональные бюджеты пересматриваются, итоговая оценка будет дана в конце января будущего года, добавил он. «Ведомости» также направили запрос представителю Минфина.

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