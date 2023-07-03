По признанию участников путешествия и нашей журналистки Кристины: «Калуга - город, в который хочется вернутся, чтобы продолжить его изучать». Тем более, что сделать это легко: между Мурманском и Калугой запустили прямое авиасообщение, теперь дважды в неделю жители этих городов могут отправиться в увлекательное путешествие.

Наша редакция недавно рассказала о поездке делегации мурманчан в Калугу. Теперь хотим поделиться видео, как это было.

Напомним, почти за три дня путешествия северяне вместе с нашим корреспондентом Кристиной Харатовой посетили музей космонавтики, дом-музей Константина Циолковского, парк птиц, музей мусора и «Этномир». Также они побывали на фабрике крупного российского бренда, который одевал олимпийскую сборную нашей страны. Мурманчане посетили старинные храмы и гуляли по живописным улицам Калуги - города на берегу Оки.

По признанию участников путешествия и нашей журналистки Кристины: «Калуга - город, в который хочется вернутся, чтобы продолжить его изучать». Тем более, что сделать это легко: между Мурманском и Калугой запустили прямое авиасообщение, теперь дважды в неделю жители этих городов могут отправиться в увлекательное путешествие.

А пока смотрите наше видео и вдохновляйтесь на путешествия.