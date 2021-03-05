Камчатка планирует перевезти по Севморпути около 20 тысяч тонн рыбы в текущем году

Власти Камчатского края прорабатывают увеличение дополнительных рейсов, которые будут следовать из камчатской акватории Северным морским путём, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В 2021 году этим маршрутом планируется перевезти около 20 тысяч тонн рыбы, а через два года обеспечить круглогодичную поставку грузов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка: главное за неделю» подчеркнул, что задействовать будут также небольшие судна или корабли разных операторов.

«Что касается обратной загрузки, здесь нужно интенсивно работать с регионами центральной северной части России, что мы и делаем, - считает губернатор. - Собственно, на встрече в Санкт-Петербурге с губернатором Александром Беловым этот вопрос обсуждался. Запланированы аналогичные встречи с руководителями Мурманской и Архангельских областей».

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года атомный лихтеровоз «Севморпуть» перевёз 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией общим весом 5,5 тысячи тонн в Санкт-Петербург.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края отметил, что в логистической схеме доставки рыбопродукции по Северному морскому пути планируется также использовать комплекс для перегрузки водных биоресурсов, который планирует создать в районе Моховой Петропавловска-Камчатского ФГУП «Нацрыбресурс».

Добавим, Росрыболовством прорабатываются вопросы об организации постоянной судоходной морской линии по Севморпути. В проект плана будут включены мероприятия по развитию портовой, логистической и судоремонтной инфраструктур, а также по снижению тарифов на перевозки по Северному морскому пути. С 2021 года ФГУП «Атомфлот» готово выполнять до четырёх рейсов ежегодно.

Отмечается, что стоимость доставки 1 кг из Петропавловска-Камчатского до порта Санкт-Петербург составит 14 рублей, до Москвы — 17,5 рубля.