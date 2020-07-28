Камчатский краб «нанёс значительный ущерб» браконьеру из Заозерска

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Полицейскими было установлено, что житель Заозерска, находясь в акватории губы Вичаны Мотовского залива Баренцева моря, являющемся местом нереста камчатского краба, установил самодельную ловушку. Используя её резиновую лодку, мужчина незаконно добыл два экземпляра камчатского краба.

Сотрудники уголовного розыска задержали неработающего злоумышленника 1981 года рождения. Лодка и снасти изъяты. Согласно заключению эксперта, ущерб, причиненный его действиями водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составляет около 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде.

Работа по контролю за соблюдением законности в сфере водных биоресурсов полицейскими и их коллегами из заинтересованных ведомств продолжается. Проверки за соблюдением требований законодательства проводятся на постоянной основе.