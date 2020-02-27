«Каменный цветок-2020» в Апатитах в очередной раз очаровал участников фестиваля

Традиционный праздник камнерезного искусства и коллекционных минералов в Апатитах вырос до масштабного фестиваля и блистал с 12 по 16 февраля на самых ярких площадках города. Центральным событием Фестиваля стала 27-я выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020», которая традиционно привлекла более 7000 гостей.

Яркие природные минералы, редкие образцы горных пород и уникальные авторские ювелирные украшения в Апатиты привезли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Светлогорска, Краснодара, Крыма, Таганрога, Волгограда и других городов России, Украины и Белоруссии – как постоянные, так и новые. Благодаря широкому ассортименту, каждый смог приобрести именно тот минерал, который искал. Консультации о качестве товара можно было получить у ювелира, постоянно присутствовавшего на выставке в качестве эксперта.

Ярким элементом фестивальной программы стали лекции учёных Кольского научного центра и других научных учреждений Мурманской области на минералогические и исторические темы. Каждый день проходили демонстрации уникальных светящихся в ультрафиолете минералов Кольского полуострова «Сияние полярных камней», экскурсии по выставочным залам, мастер-классы по художественной обработке камня и народному творчеству. Вечер каждого фестивального дня предлагал культурный досуг: с большим успехом прошли литературный вечер «Рубцовские чтения», концерт клуба самодеятельной песни из Мурманска «Пять углов», спектакль Театра Северного флота и московский антрепризный мюзикл по мотивам сразу двух великих произведений мировой литературы – «Собор Парижской Богоматери» и «Ромео и Джульетта».

Мероприятия различных форматов в рамках Фестиваля проходили в городском Дворце культуры, в библиотеках города, в творческом центре «Арт Арктик Лофт» и в Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана. Всего их посетили почти 2,5 тысячи человек.

Фестиваль «Каменный цветок» входит в национальный календарь событий России и в новом статусе будет по-прежнему проводиться в первой декаде февраля.

В следующий раз он состоится в Апатитах с 10 по 14 февраля 2021 года.