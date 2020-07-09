Каменный городок в Североморске восстановят

В администрации муниципалитета готовят проект, который позволит сохранить историческое место города.

В составе рабочей группы – депутаты, руководство отдела архитектуры и градостроительства, представители муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» и ГИБДД Североморска.

Внимание специалистов сейчас приковано к каменному городку. Уникальной детской площадке в городском парке уже не один десяток лет. Как рассказал заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский, в следующем году планируется её реконструкция. Здесь будут дополнительное освещение, скамейки, урны, на территории предусмотрят видеонаблюдение, а также приведут в порядок качели и горку.

Восстановят в городке и уголок для изучения правил дорожного движения. Такая тематическая зона на площадке была исторически. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, уже готовы проводить там занятия с воспитанниками школ и детских садов.

Отдельное внимание – игровым модулям и башням. Каменную кладку предстоит обследовать, чтобы определиться с видами и объёмом предстоящих работ. Первостепенная задача – сохранить стиль площадки и, при этом, сделать её безопасной для североморцев.

Сейчас в каменном городке проводятся подготовительные мероприятия, в том числе санитарная обрезка деревьев и экологические акции, к участию в которых приглашаются все желающие помочь. Новый субботник пройдёт в эти выходные. Он запланирован на 11 часов 11 июля.