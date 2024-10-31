Камерная музыка зазвучит в фойе Мурманской областной филармонии

С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.

Вупи Голдберг

Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.