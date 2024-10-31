Мурманская область. Арктика (16+)31.10.24 08:45
Камерная музыка зазвучит в фойе Мурманской областной филармонии
Филармония продолжает серию акустических концертов, которые проходят в фойе перед концертным залом.
Как сообщает vk.com/murmansound_ru, в первой декаде последнего месяца осени, 6 ноября, в 19.00 гостей филармонии ждёт программа камерной музыки композиторов XVIII и XIX веков.
Перед слушателями выступит необычный состав исполнителей: арфа, флейта, виолончель и кантеле. Прозвучит музыка Моцарта, Вивальди, Карла Филиппа Эммануила Баха, Форе, Сен-Санса.
В концерте примут участие Есения Евдокимова, Екатерина Усатенко, Ирина Волокославская, Екатерина Охраминская.
Фото: https://vk.com/murmansound_ru?z=photo-134105031_457246437%2Fwall-134105031_11879
Комментарии
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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