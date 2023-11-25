Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» из Луганска даст концерты в городах Мурманской области

Выступления организованы в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. В программу войдут популярные эстрадные композиции современных и советских авторов, народные песни, известные инструментальные произведения и яркие хореографические постановки.

Как сообщает vk.com/murmanculture, камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь» – коллектив с богатой историей. Основанный в 1976 году, он и сегодня радует меломанов своим искусством. В творческой копилке «Киевской Руси» – множество конкурсов и фестивалей, а в фонде ансамбля более семидесяти ярких сольных концертных программ различной тематики, раскрывающих многообразие музыкальной души коллектива.

В ноябре артисты Луганской академической филармонии выступят с программами для детей и взрослых в муниципалитетах Мурманской области:

26 ноября - 13.00 и 17.30 - Центр культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске;

28 ноября – 19.00 - Дворец культуры города Полярные Зори;

29 ноября – 15.00 и 19.00 - Апатитский городской Дворец культуры;

30 ноября – 14.30 и 17.00 - Дворец культуры «Металлург» в Кандалакше.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457268029%2Falbum-139605315_00%2Frev