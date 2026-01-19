Кампус МАУ должен стать пространством, ориентированным на будущее Арктики - Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 16 января в Мурманске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Совет, объединяющий профессиональных архитекторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и общественности, является ключевой площадкой для обсуждения проектов, формирующих облик городов и качество жизни в регионе.

Обсуждение концепции кампуса Мурманского арктического университета стало центральным пунктом повестки. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул стратегическое значение объекта для Кольского Заполярья.

«Это важный шаг для развития системы образования и науки в Арктической зоне. Кампус должен стать современным пространством для обучения, исследований и общения, ориентированным на будущее Арктики и подготовку востребованных специалистов для региона и страны», — отметил глава региона.

Проект предполагает создание многофункциональной среды, которая объединит учебные корпуса, исследовательские центры, общественные пространства и жильё для студентов и преподавателей, способствуя тем самым формированию мощного научно-образовательного кластера в высоких широтах.

Вторым значимым вопросом стало рассмотрение концепции по строительству часовни на территории мемориального комплекса «Долина Славы». Этот проект, рожденный по обращению ветеранов, тружеников тыла и детей войны, призван создать на священном для всех жителей области месте возможность для молитвы и личного поминовения павших защитников Заполярья.

«Эта инициатива — не просто архитектурный объект. Это символ уважения, памяти и преемственности поколений, место, где можно отдать дань памяти нашим героям», — прокомментировал Андрей Чибис.

Члены совета детально обсудили оба проекта, уделив внимание их интеграции в существующую городскую среду, функциональности, эстетике и общественному запросу. По итогам заседания даны рекомендации по дальнейшей доработке представленных концепций с учетом высказанных экспертных предложений.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, архитектурно-градостроительный совет Мурманской области был создан в прошлом году для обеспечения высоких стандартов градостроительной политики и комплексного развития территорий региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560633/#&gid=1&pid=14