«Кандалакша» - победитель чемпионата Мурманской области по футболу, но игры продолжаются

В минувшую субботу, 9 сентября, состоялся чемпионат Мурманской области по футболу. Команды играли 12 тур сезона 2023. Для команды «Кандалакша» минувший матч закончился победой. Команда стала чемпионом за два тура до окончания чемпионата.

Матчи проходили в Мурманске, Ковдоре, Оленегорске и завершились следующими результатами: «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Ариес» (Мурманск) - 0:2; «Горняк» (Ковдор) - «Кандалакша» (Кандалакша) - 0:0; «Олимп» (Оленегорск) - «Апатиты» (Апатиты) - 3:11.

Игры за призовые места продолжатся, 13 тур состоится 16 сентября в Мурманске, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru