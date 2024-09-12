Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 10:15
«Кандалакша» – победитель чемпионата Мурманской области по футболу
В минувшую субботу, 7 сентября, завершились игры чемпионата Мурманской области по футболу. Всего за сезон 2024 команды сыграли 10 туров.
Для команды «Кандалакша» из одноименного города финальный матч закончился победой. Серебряным призёром стала команда «Горняк» из Ковдора. На третьем месте – команда «Химик» из Апатитов.
Министерство спорта Мурманской области напоминает, что титул чемпиона 2023 года также забрала команда «Кандалакша».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Медникова Светлана
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Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
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