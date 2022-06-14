«Кандалакша», «Ариес» и «Апатит» - в лидерах! Состоялся чемпионат Мурманской области по футболу.

В минувшую субботу состоялся чемпионат Мурманской области по футболу. По итогам третьего тура сезона 2022 победу одержали «Кандалакша», «Ариес» и «Апатит». Команды «Олимп» и «Печенга» сыграли вничью.

На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске встретились мурманские команды «Электрон» и «Ариес», а также «Арсенал» из ЗАТО Александровска и «Апатит» из Кировска.

В апатитской спортивной школе «Олимп» состоялся матч между командами «Апатиты» - «Кандалакша».

В Оленегорском Доме физкультуры играли местная команда «Олимп» и «Печенга» из Никеля.

Результаты по завершению матчей следующие: «Апатиты» - «Кандалакша» - 0:2; «Электрон» - «Ариес» - 0:9; «Арсенал» - «Апатит» - 1:4; «Олимп» - «Печенга» - 1:1.

Как сообщает Министерство спорта, игры 4 тура чемпионата Мурманской области состоятся 18 и 19 июня в Мурманске, Кандалакше, Никеле и Оленегорске.

В Кольском Заполярье футбол всегда был одним из самых популярных видов спорта: различного рода соревнования проходят по всей области. В этом году была образована Мурманская футбольная лига, проводившая регулярный розыгрыш. Днём рождения мурманского футбола считается 20 мая 1920 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/