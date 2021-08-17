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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.21 12:00

Кандалакша преображается

16 августа на оперативном совещании в правительстве региона глава Кандалакшского района Михаил Павлов отчитался о проделанной и текущей работе в рамках стратегии «На Севере – жить. 2030». В период с 2019 по 2021 годы как в Кандалакше, так и в поселениях муниципалитета реализован целый ряд проектов, касающихся благоустройства, ремонта дорог, обновления фасадов и переоснащения спортивных и образовательных учреждений.

Среди наиболее значимых – строительство детского сада в Алакуртти и физкультурно-оздоровительного комплекса в Кандалакше по нацпроекту «Демография». Открытие дошкольного учреждения позволит полностью закрыть существующую очередность, а возведение ФОКа – создать более комфортные условия для активных занятий физической культурой.

Этой цели способствует и полная «перезагрузка» существующих спортивных объектов – стадионов «Локомотив» и «Металлург». Оба объекта оснащены современными футбольными полями, беговыми дорожками и прочей инфраструктурой.

Завершена разработка проектно-сметной документации по реконструкции санной трассы на горе Крестовая. Её появление позволит вернуть в Кандалакшу крупнейшие соревнования по натурбану.

Одно из важных направлений работы – переоснащение учреждений образования. Практически у каждой школы Кандалакшского района появились современные спортивные площадки. На базе трёх организаций открылись «Точки роста». В центре детского творчества заработал мини-технопарк «Квантолаб». Более 4 миллионов рублей направлено на приобретение для школ и детских садов современного оборудования для пищеблоков и хозпомещений. Выполняется ремонт фасадов. Так, «новыми красками» горожан радуют школа №2, детский сад №19. В процессе – обновление основного здания детско-юношеского центра «Ровесник» и филиала «Вега». Помимо этого, только в текущем году в образовательных организациях будут реализованы 14 энергосервисных контрактов.

В рамках нацпроекта «Культура» проводятся ремонты в учреждениях культуры каждого поселения Кандалакшского района. Большое внимание уделяется сохранению памяти погибших защитников Заполярья. В этом году будут отремонтированы сразу три захоронения, расположенные на Кандалакшском направлении.

Муниципалитет активно участвует в программе «Создание комфортной городской среды». С каждым годом растёт число благоустроенных территорий. Благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса реализован проект по строительству речной набережной в Кандалакше. В данное время строится морская набережная.

Увеличивается число благоустраиваемых дворов. В этом году в Кандалакшском районе приводится в порядок 30 придомовых территорий.

Не останавливается работа по ремонту дорог и обустройству тротуаров. И уже в этом году благодаря поддержке правительства Мурманской области начнется долгожданная реконструкция грунтовой дороги на улице Горького.

«Главная «точка роста» Кандалакшского района – развитие туризма. Поэтому в районе реализуется большое количество проектов, направленных на создание новых мест размещения. Кроме этого, открыт первый в области филиал центра «Мой бизнес». Один из значимых проектов, вошедших в народную стратегию, открытие на КПП «Салла» фитосанитарного контроля. С 11 августа текущего года работа пункта возобновлена. При снятии ограничений, введенных в связи с коронавирусом, это позволит увеличить поток туристов из приграничной Финляндии, а следовательно – увеличить экономический потенциал района», – отметил глава Кандалакшского района Михаил Павлов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

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