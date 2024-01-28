Кандалакша вновь стала площадкой проведения крупных спортивных состязаний

Именно здесь на санной ледовой трассе с 25 по 26 января прошли всероссийские соревнования «Молодёжные игры» по санному спорту. В соревновательных заездах приняли участие 84 саночника из Кандалакши, Кировска и Братска. Спортсмены соревновались в спортивных дисциплинах натурбан – «одноместные сани», натурбан – «двухместные сани».

За день до начала соревнований состоялась церемония открытия, на которой присутствовали депутаты Мурманской областной Думы Михаил Павлов и Ирина Просоленко. Они пожелали ребятам успешных заездов и еще раз отметили, что воспитанники кандалакшской школы не только составляют ядро сборной России по санному спорту, но и неизменно показывают отличные результаты на состязаниях разного уровня.

Среди саночников в возрасте 18-20 лет весь пьедестал почёта заняли кандалакшане. На первом месте Екатерина Гук и Александр Башко. Серебро завоевали Диана Милевич и Артем Милевич. «Бронзу» забрали Евгения Федорова и Андрей Аверьянов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, среди спортсменов в возрасте 15-17 лет победу одержали Дарина Макушева и Артем Прокофьев из Кандалакши. На втором месте также представители Кандалакши Виктория Лысенко и Даниил Василакин. «Бронза» Виолетты Бангоян из Братска и Максима Пряникова из Кандалакши.

Среди спортсменов в возрасте 12-14 лет победили Злата Акудович и Максим Шабанков. На втором месте Мария Родина и Матвей Егоров. На третьем месте Полина Трушнина и Кирилл Фомин. Все представители Кандалакши.

В заездах на двухместных санях среди спортсменов в возрасте 18-20 лет в победителях и призёрах кандалакшане. Лучшим стал экипаж Александра Башко и Вячеслава Кудрявцева. Серебрянные призёры Артем Кирюшкин и Андрей Аверьянов. Бронза – Данил Добрыда и Владислав Багдасаров.

Среди саночников в возрасте 15-17 лет в двухместных санях победили Максим Пряников и Артем Прокофьев из Кандалакши. «Серебро» забрали Егор Кравчук и Арсений Галкин – спортсмены из Братска. На третьем месте Даниил Василакин и Евгений Кудрявцев из Кандалакши.

Впереди у ребят первенство России по санному спорту. Соревновательные заезды в дисциплине «натурбан» пройдут с 30 по 31 января.

Фото: https://gov-murman.ru