Кандалакшане «надорвались» на краже металла

В дежурную часть отдела полиции обратились представители одного из местных предприятий с заявлением о хищении металлических конструкций. Со слов пострадавших, с ремонтирующегося здания, которое расположено на улице Заречной, было похищено около трёх тонн железа на сумму свыше 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были задержаны. Ими оказались жители города Кандалакша, 1976 и 1979 годов рождения. Мужчины признались в содеянном.

Злоумышленники рассказали, что заранее договорившись совершили хищение металла и надеялись, что их действия останутся незамеченными. Похищенное подозреваемые планировали сдать в скупку и получить денежное вознаграждение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении кандалакшан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Статья предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.