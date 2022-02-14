Кандалакшане стали победителями и призерами в первенстве России по санному спорту

С 10 по 13 февраля на санной ледовой трассе Кандалакши прошло первенство России по санному спорту среди юношей̆ и девушек 15-17 лет. Всего в стартах приняли участие 75 саночников из Мурманской, Иркутской и Свердловской областей.

Победителями и призерами среди девушек в дисциплине «одноместные сани» стали спортсменки из Кандалакши. 1 место – Екатерина Гук, 2 место у Евгении Федоровой, 3 место – Валерия Мороко.

Среди юношей в дисциплине «одноместные сани» абсолютным чемпионом стал Данил Добрыда из Кандалакши, серебро у Артёма Кубасова из Братска, бронза у кандалакшанина Александра Башко.

В дисциплине «двухместные сани» победу одержали Данил Добрыда и Владислав Багдасаров из Кандалакши, экипаж Александра Башко и Артема Кирюшкина (г. Кандалакша) занял 2 место, бронзовая медаль у Петра Комарова и Артеёа Кубасова из Братска.

Санный спорт заслуженно пользуется популярностью в Мурманской области, а воспитанники кандалакшской спортивной школы на протяжении многих лет становятся победителями и призерами российских и международных соревнований.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в прошлый раз эти соревнования регион принимал в 2010 году. Почётные гости и участники заездов отметили высокий уровень подготовки и проведения соревнований.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439902/#&gid=1&pid=3