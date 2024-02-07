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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.24 13:15

Кандалакшане завоевали восемь медалей на чемпионате России по санному спорту

Спортсмены Кандалакшской спортивной школы по санному спорту завоевали восемь медалей на чемпионате России по санному спорту, который проходил на Воробьёвых горах в Москве.

Спортсмены состязались в дисциплине натурбан с 5 по 7 февраля. Всего за чемпионство боролись более 40 спортсменов из Москвы, Мурманской, Иркутской и Свердловской областей. По сумме трёх соревновательных заездов спортсмены Кандалакшской спортивной школы по санному спорту добавили в копилку восемь медалей.

В дисциплине натурбан – одноместные сани золотые медали завоевали Екатерина Лаврентьева и Юрий Талых. Серебряным призёром стала Екатерина Гук. Бронзу домой везут Дарья Букина и Станислав Ковшик.

В дисциплине натурбан – двухместные сани победу одержал экипаж Павел Поршнев и Иван Лазарев. На втором месте Александр Егоров и Пётр Попов. Кирилл Кравчук и Николай Шульгин стали бронзовыми призёрами.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, теперь саночники продолжат борьбу за медали Кубка России, который пройдёт с 10 по 11 февраля на Воробьевых горах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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