Кандалакшанин подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры возрождения»

«Лидеры возрождения» — общее название кадровых конкурсов, которые проводятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей. В числе участников конкурса — житель Кандалакши Анатолий Архипов.

Он занимается созданием и реализацией проектов, направленных на развитие местных территорий. Наш земляк намерен применить свой управленческий опыт, знания и навыки в новых российских регионах, помочь с их восстановлением. «Не боюсь отправиться туда, чтобы что-то реализовать. Готов переехать в другой регион, готов передавать свой опыт», – отметил кандалакшанин.

Как рассказал Анатолий, Донецкую Народную Республику он считает своей второй родиной, его мама родилась в этом крае. Что касается присоединения новых территорий к России, Анатолий считает это естественным процессом. «Люди, не желающие умирать за какую-то идею нацизма, хотят стать частью страны, которая адекватно воспринимает реальность. Это нормально», – отметил Анатолий Архипов.

Напомним, зарегистрироваться для участия в любом их четырёх конкурсов можно на сайте лидерывозрождения.рф. Победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации, а также персональные рекомендации от лучших HR-специалистов России, поддержку экспертов и наставников, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru