Кандалакшская ЦРБ использует новые медицинские мобильные комплексы

В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счёт средств федерального и областного бюджетов для обеспечения доступности диагностики жителям Кандалакшского и Терского районов были приобретены два медицинских мобильных комплекса на общую сумму 39 млн рублей: мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» и кабинет передвижной медицинский диагностический рентгеновский общего назначения.

Комплекс «Диагностика» оснащён портативным аппаратом ультразвуковой диагностики, электрокардиографом, анализатором крови биохимическим, гематологическим автоматическим анализатором, анализатором мочи портативным, спиротестом, офтальмоскопом с принадлежностями, отоскопом с принадлежностями, креслом гинекологическим и другим медицинским оборудованием. Данный комплекс уже работал в проекте «Поезд здоровья», необходимые исследования прошли около 100 человек.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, передвижной медицинский диагностический рентгеновский кабинет оснащён малодозовым флюорографом и цифровым маммографом. Комплекс уже включён в работу Кандалакшской ЦРБ.