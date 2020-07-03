Кандалакшская «Инициатива» оказалась малоинициативной

Прокуратурой города Кандалакши в апреле 2020 года была проведена проверка соблюдения требований законодательства при управлению многоквартирными домами.

При обследовании жилищного фонда, находящегося под управлением ООО «УК «Инициатива», были установлены многочисленные нарушения при содержании общего имущества собственников, а также придомовых территорий многоквартирных домов: по нескольким адресам не произведена очистка от снега и наледи, проездов дворовой территории, территории многоквартирного жилого дома, очистка от мусора урн, не осуществлялся вывоз снежных масс.

По результатам проверки прокуратурой города возбуждено производство по делу об административном правонарушении частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Постановлением судьи мирового судьи судебного участка № 3 Кандалакшского судебного района Мурманской области должностное лицо управляющей компании «Инициатива» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.